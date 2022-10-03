У Казахстані "кинули" Москву: Астана заперечила участь ОДКБ у війні Росії проти України

У Казахстані сказали, що блок Росії ОДКБ не воюватиме у війні Москви проти України / Колаж Кремль, odkb-csto.org

Військово-політичний блок Росії ОДКБ не збирається брати участь у війні проти України. Бойові дії не входять в зону компетенції організації, яка відповідає за території тільки тих країн, які є її учасниками. Про це заявив представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров.

Як повідомляє Informburo, казахстанський дипломат сказав про те, що війна Росії і України "не входить в зону відповідальності організації".

За його словами, Казахстан формує свою політичну позицію виходячи з принципів територіальної цілісності держав, їх суверенітету і мирного існування на базі правових документів ООН.

Компетенція ОДКБ поширюється тільки на країни, які входять до організації.

"В цілому зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на не стоїть на порядку денному", - підкреслив Айбек Смадіяров.

ОДКБ і війна проти України

Країни російського блоку ОДКБ не вступають у війну Росії проти України і фактично не підтримують російську військову агресію проти Києва. На травневому саміті організації в підсумковій заяві про війну не було сказано жодного слова.

Глава комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов пізніше погрожував, що ОДКБ може ввести свої війська на окуповані території України.

Однак історія закінчилася нічим.

У вересні три країни-учасниці ОДКБ – Киргизстан, Узбекистан і Казахстан – після оголошення часткової мобілізації в Росії, нагадали, що згідно з національним законодавством країн, участь їх громадян у війні на території інших держав загрожує їм кримінальною відповідальністю.

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