Жодного слова про підтримку війни Росії проти України і співпраця з НАТО: в ОДКБ випустили заяву

У ОДКБ не заявили про підтримку війни РФ проти України / Reuters

У підконтрольній РФ Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої, крім країни-агресора, входять Вірменія, контрольована Москвою Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, вирішили налагоджувати конструктивні відносини з НАТО і засуджують спроби "героїзації нацизму" і "фальсифікації історичних подій". Про війну Росії проти України нічого не сказано.

За підсумками саміту у Москві, який відбувся в понеділок, 16 травня, Організація договору про колективну безпеку випустила підсумкову заяву.

У тексті йдеться про те, що ОДКБ виступає за зниження рівня ескалації на континенті і готова працювати над "практичною взаємодією" з НАТО.

"Усвідомлюючи свою відповідальність за забезпечення міцного миру в Євразійському регіоні, підкреслюємо важливість зниження напруженості на континенті і підтверджуємо готовність налагоджувати практичну взаємодію з Організацією Північноатлантичного договору", - зазначено у заяві.

Крім того, відзначається, що учасники саміту ОДКБ рішуче засуджують "будь-які спроби фальсифікації історичних подій", які пов'язані з внеском у протидію агресії нацизму.

"Спільними зусиллями будемо продовжувати протидіяти будь-яким спробам героїзації нацизму і поширення неонацизму, а також расизму і ксенофобії", - підкреслюється в повідомленні.

Про війну Росії проти України нічого не сказано.

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Організація ОДКБ і війна РФ проти України

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку Станіслав Зась 19 лютого казав, що ОДКБ могла б ввести свої війська на Донбас в якості, мовляв,"миротворців". Однак він також підкреслив, що подібний сценарій – "гіпотетичний", і може бути реалізований тільки з дозволу України і мандата Радбезу ООН.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 4 березня заявив, що Путін збирається втягнути у війну проти України країни ОДКБ. Відповідні дані отримала розвідка. Подібний сценарій у Києві вважають неприпустимим.

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