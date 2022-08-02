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Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у "геноциді росіян"

2 серпня 2022, 09:52

Розвал СРСР Медведєв назвав "фатальною помилкою" і запевнив, що нібито вона буде виправлена. Мовляв, російська влада не пошкодує для цього "ні сил, ні коштів".

Медведєв
Медведєв звинуватив владу Казахстану в "геноциді росіян" / Reuters

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою неадекватною заявою. Він звинуватив владу Казахстану в геноциді росіян і заявив про відтворення СРСР.

Відповідний допис Медведєв опублікував у забороненій в Україні російській соцмережі "ВКонтакте", а потім видалив. Проте ЗМІ встигли зробити скріншот. Сторінка, на якій був опублікований допис, є офіційно верифікованою.

Зокрема, Медведєв помарив про відтворення "великого і могутнього Радянського Союзу". Розвал СРСР він назвав "фатальною помилкою" і запевнив, що нібито вона буде виправлена. Мовляв, російська влада не пошкодує для цього "ні сил, ні коштів".

"І ми вже почали рухатися цим шляхом. Після звільнення Києва і всіх територій Малоросії від банд націоналістів, які проповідували придумане ними українство, Русь знову стане єдиною, могутньою і непереможною, як і тисячу років тому за часів Давньоруської держави. Після цього, під єдиною рукою Москви, на чолі зі слов'янським народом, ми підемо в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, які, як відомо, ніде не закінчуються. Всі землі, відібрані у нас, були политі кров'ю наших предків, завойовані в численних битвах протягом століть. І нікому ними поступатися не збираємося", - написав експрезидент РФ.

Скріншот зі сторінки ВК Медведєва
Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у 'геноциді росіян'
Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у 'геноциді росіян'

Медведєв стверджує, що "до приєднання Грузії її взагалі не існувало".

"У 1801 році територія нинішньої Грузії складалася з п'яти суверенних політичних утворень: Картлі та Кахетія зі столицею в Тифлісі, Імеретія зі столицею в Кутаїсі, два князівства Мегрелія та Кахетія зі столицею на Чорноморському узбережжі, князівство Сванетія в гірських районах. Тобто Грузія була створена в нинішніх кордонах тільки в рамках Російської імперії. Грузія тягнулася до Росії, тому що вона розуміла: та була її єдиним союзником в досить ворожому оточенні мусульманських держав", - написав заступник голови Радбезу Росії.

І зараз, за його твердженням, "повторюється та сама історія, Північна і Південна Осетії, Абхазія і територія Грузії, що залишилася, можуть бути об'єднані тільки в складі єдиної держави з Росією".

"Ще один приклад історії, початок XVII століття: росіяни заснували перші поселення на диких землях Північного Казахстану. Протягом трьох століть тривав процес колонізації росіянами цієї території, особливими поштовхами якої послужили відкриття Сибірської залізниці та Столипінська аграрна реформа. До розвалу Радянського Союзу 62,5% населення Північного Казахстану становили слов'яни. Казахстан - штучне держава, колишні російські території, наприклад, місто Гур'єв, Семипалатинськ, навіть Алма-Ата, до 1924 року вона називалася місто Вірний. У нинішньому столітті влада Казахстану почали реалізовувати ініціативи з переселення всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати, як геноцид росіян. І ми не маємо наміру закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде", - стверджує Медведєв.

2 серпня російський пропагандистський ресурс РИА Новости повідомив, що останній допис на сторінці Медведєва в соцмережі "ВК" був про ВМФ. Пізніше його сторінку нібито зламали.

Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у 'геноциді росіян'

Telegram-канал GeneralSVR стверджує, що жодного злому сторінки не було.

"Кілька днів тому Медведєву від імені Путіна передали "пропозицію" підготувати радикальний текст для опублікування в соцмережах на тему відтворення СРСР і несправедливого status quo з викриттям недружніх сусідів. Текст був готовий і ще вчора вранці переданий на погодження в АП, де замовником від імені президента виступив Кирієнко, практично одразу текст був затверджений без правок, єдине, що не узгодили, це дату публікації, чому текст з'явився без відмашки до публікації, це питання до Медведєва та його помічників. звинувачує у всьому Кирієнка та його сина, який має пряме відношення до VK", - йдеться в повідомленні.

Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у 'геноциді росіян'

Як повідомляв Главред, раніше Медведєв заявив про те, що, Москва зможе домовитися про "мир тільки на своїх умовах". Він звинуватив США в нібито "у спонсоруванні міжнародного тероризму" і вважає за можливе, мовляв, потрапляння американської зброї в руки "злочинців по всьому світу". Також він обізвав Захід "політичними імпотентами".

Зазначимо, що ходять чутки про те, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв нібито намагався покінчити життя самогубством, а тепер до нього приставили психіатра і заборонили вживати алкоголь.

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новини Росії СРСР Казахстан геноцид Дмитро Медведєв
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