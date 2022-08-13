Після України Путін може піти війною на Казахстан і Грузію - Die Welt

Путін може почати війну проти Грузії та Казахстану / Reuters

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія може також почати війну проти Грузії та Казахстану. Більше того, так звані політичні еліти РФ вже натякають на розширення масштабів агресії та мріють про "відновлення" СРСР.

Як пише видання Die Welt, історик Карла Шлегель вважає, що слід поставитися серйозно до заяв таких російських чиновників, як заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який в соцмережах розмірковує про "відновлення" Радянського Союзу. Експерт нагадав, що у своєму есе 2021 року Медведєв заперечував суверенітет України, а тепер заявляє, що Казахстан – це "штучна держава, і лише Росія може навести там порядок".

Аналітик Олена Костюкович також не заперечує, що російський диктатор Володимир Путін незабаром може в черговий раз напасти на Грузію. За її словами, російська пропаганда навмисне ніколи не говорить про конкретні кордони "російського миру", залишаючи тим самим плацдарм для можливої майбутньої агресії РФ.

"Ніхто не знає, чи нападе Путін найближчим часом на Грузію. Але я впевнена, що він хоче Грузію. Ніхто не повинен бути впевнений, що Путін не збирається претендувати далі", – сказала експерт.

Аналітик припустила, що захоплення Путіна історією йде корінням набагато далі Радянського Союзу. На хвору уяву диктатора РФ вплинули псевдонаукові автори, що розповідають про "тисячолітню Російську імперію".

"Путін тепер хоче загладити не лише ганьбу закінчення холодної війни, але і передбачуване багатовікове приниження з боку Заходу", – йдеться в матеріалі Die Welt.

Як повідомляв Главред, на початку серпня колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив владу Казахстану в геноциді росіян і заявив про відтворення СРСР. Також, за його версією, Казахстан - "штучна держава", а Грузії "не існувало".

12 серпня Telegram-канал Генерал СВР писав, що президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново розв‘язувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію і Казахстан.

Інші новини: