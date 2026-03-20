Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

США просять допомогти на Близькому Сході: Зеленський озвучив позицію України

Марія Николишин
20 березня 2026, 14:21
Зеленський нагадав, що іранський режим є давнім спільником Росії.
Як Україна допомогає іншим країнам на Близькому Сході / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Головне із заяви Зеленського:

  • Україна зацікавлена у якнайшвидшій стабілізації навколо Ірану
  • Українські експерти вже працюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам"
  • Також Україна отримала запити про допомогу від США

Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, українські військові діляться цінним досвідом з країнами Перської затоки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

відео дня

Він розповів, що заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

За його словами, команди українських експертів вже працюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам". Вони діляться необхідними знаннями і допомагають будувати систему захисту.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Крім того, Україна отримала запити про допомогу і від інших країн, зокрема від США.

"Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Київ опрацьовує й звернення європейських партнерів, чиї військові перебувають у цьому регіоні.

Президент зазначив, що Україна принципово виступає проти будь-яких успіхів терористичної діяльності іранського режиму.

"Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що глава держави доручив Рустему Умєрову залучити МЗС та військових для аналізу наявних міжнародних ініціатив і оцінки реальної готовності інших країн брати участь у стабілізаційних місіях в Ормузькій протоці.

Очікується, що найближчим часом будуть конкретні результати цієї роботи.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Ситуація на Близькому Сході - що відомо

Як повідомляв Главред, Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.

Зеленський розповідав, що зараз 201 українець знаходиться на Близькому Сході і в регіоні Затоки, і ще 34 готові до направлення.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" та готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде.

Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран Володимир Зеленський Близький Схід новини України Рустем Умеров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
14:33Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти