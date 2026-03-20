США просять допомогти на Близькому Сході: Зеленський озвучив позицію України

Зеленський нагадав, що іранський режим є давнім спільником Росії.

https://glavred.net/ukraine/ssha-prosyat-o-pomoshchi-na-blizhnem-vostoke-zelenskiy-ozvuchil-poziciyu-ukrainy-10750565.html Посилання скопійоване

Як Україна допомогає іншим країнам на Близькому Сході

Головне із заяви Зеленського:

Україна зацікавлена у якнайшвидшій стабілізації навколо Ірану

Українські експерти вже працюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам"

Також Україна отримала запити про допомогу від США

Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, українські військові діляться цінним досвідом з країнами Перської затоки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Він розповів, що заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

За його словами, команди українських експертів вже працюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам". Вони діляться необхідними знаннями і допомагають будувати систему захисту.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Крім того, Україна отримала запити про допомогу і від інших країн, зокрема від США.

"Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Київ опрацьовує й звернення європейських партнерів, чиї військові перебувають у цьому регіоні.

Президент зазначив, що Україна принципово виступає проти будь-яких успіхів терористичної діяльності іранського режиму.

"Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що глава держави доручив Рустему Умєрову залучити МЗС та військових для аналізу наявних міжнародних ініціатив і оцінки реальної готовності інших країн брати участь у стабілізаційних місіях в Ормузькій протоці.

Очікується, що найближчим часом будуть конкретні результати цієї роботи.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Ситуація на Близькому Сході - що відомо

Як повідомляв Главред, Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.

Зеленський розповідав, що зараз 201 українець знаходиться на Близькому Сході і в регіоні Затоки, і ще 34 готові до направлення.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" та готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде.

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред