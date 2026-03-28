Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

Віталій Кірсанов
28 березня 2026, 08:33
З початку військового протистояння з Іраном поранення отримали понад 300 американських солдатів.
Іран атакував авіабазу в Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: war.gov

Коротко:

  • Загалом за час конфлікту загинули 13 представників армії США
  • Рубіо заявив, що США розраховують завершити військові дії протягом декількох тижнів

Іран здійснив ракетний удар по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії, в результаті чого постраждали 12 американських військовослужбовців, двоє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомляє агентство Reuters зпосиланням на представника влади США.

За даними журналістів, з початку військового протистояння з Іраном, яке розпочалося 28 лютого, поранення отримали понад 300 американських солдатів. При цьому раніше в п'ятницю повідомлялося, що 273 військовослужбовці вже повернулися до виконання своїх обов'язків. Загалом за час конфлікту загинули 13 представників армії США.

відео дня

Крім того, як зазначає Reuters, у суботу Ізраїль повідомив про зафіксований запуск ракети з території Ємену — це перший подібний випадок з початку конфлікту з Іраном.

"Хоча Ізраїль заявив, що в суботу знову завдав ударів по цілях у столиці Ірану, він також виявив ракету, яка, за його словами, була запущена з Ємену", - уточнили в матеріалі.

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон розраховує завершити військові дії протягом декількох тижнів, а не місяців.

Операція США проти Ірану - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту в найближчі тижні. Зокрема, США розраховують закінчити війну до зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном у травні.

25 березня на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила в Палаті представників у Вашингтоні Трамп заявив, що переговори між США та Іраном тривають, однак іранська сторона побоюється публічно про це говорити.

23 березня Трамп оголосив про призупинення ударів американських військ по енергетичних об'єктах Ірану на 5 днів. Рішення було прийнято за підсумками переговорів американської та іранської сторін.

Чим війна в Ірані вигідна Кремлю: думка експерта

На тлі ескалації на Близькому Сході Росія отримує несподівані бонуси, які можуть посилити її здатність фінансувати війну проти України.

Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус в інтерв'ю Главреду назвав три ключові вигоди, які отримує Кремль:

  • рекордні ціни на нафту — прямий подарунок для бюджету РФ;
  • послаблення санкційного тиску завдяки позиції Індії;
  • посилення позицій Росії у відносинах з Китаєм.

За оцінкою Гардуса, тривалість конфлікту в Ірані визначить, чи збережуться ці переваги для Кремля. Якщо ескалація швидко завершиться, Росія втратить усі три важелі. Якщо ж ситуація затягнеться на місяці, вигоди будуть тільки зростати.

Інші новини за темою:

Про джерело: Reuters

Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом у агентства 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп Близький Схід новини Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти