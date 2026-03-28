Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

З початку військового протистояння з Іраном поранення отримали понад 300 американських солдатів.

Іран атакував авіабазу в Саудівській Аравії

Загалом за час конфлікту загинули 13 представників армії США

Рубіо заявив, що США розраховують завершити військові дії протягом декількох тижнів

Іран здійснив ракетний удар по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії, в результаті чого постраждали 12 американських військовослужбовців, двоє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомляє агентство Reuters зпосиланням на представника влади США.

За даними журналістів, з початку військового протистояння з Іраном, яке розпочалося 28 лютого, поранення отримали понад 300 американських солдатів. При цьому раніше в п'ятницю повідомлялося, що 273 військовослужбовці вже повернулися до виконання своїх обов'язків. Загалом за час конфлікту загинули 13 представників армії США.

Крім того, як зазначає Reuters, у суботу Ізраїль повідомив про зафіксований запуск ракети з території Ємену — це перший подібний випадок з початку конфлікту з Іраном.

"Хоча Ізраїль заявив, що в суботу знову завдав ударів по цілях у столиці Ірану, він також виявив ракету, яка, за його словами, була запущена з Ємену", - уточнили в матеріалі.

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон розраховує завершити військові дії протягом декількох тижнів, а не місяців.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту в найближчі тижні. Зокрема, США розраховують закінчити війну до зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном у травні.

25 березня на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила в Палаті представників у Вашингтоні Трамп заявив, що переговори між США та Іраном тривають, однак іранська сторона побоюється публічно про це говорити.

23 березня Трамп оголосив про призупинення ударів американських військ по енергетичних об'єктах Ірану на 5 днів. Рішення було прийнято за підсумками переговорів американської та іранської сторін.

Чим війна в Ірані вигідна Кремлю: думка експерта

На тлі ескалації на Близькому Сході Росія отримує несподівані бонуси, які можуть посилити її здатність фінансувати війну проти України.

Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус в інтерв'ю Главреду назвав три ключові вигоди, які отримує Кремль:

рекордні ціни на нафту — прямий подарунок для бюджету РФ;

послаблення санкційного тиску завдяки позиції Індії;

посилення позицій Росії у відносинах з Китаєм.

За оцінкою Гардуса, тривалість конфлікту в Ірані визначить, чи збережуться ці переваги для Кремля. Якщо ескалація швидко завершиться, Росія втратить усі три важелі. Якщо ж ситуація затягнеться на місяці, вигоди будуть тільки зростати.

Інші новини за темою:

Про джерело: Reuters Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом у агентства 197 бюро, які працюють по всьому світу.

