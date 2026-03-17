Скільки українців відправлено на Близький Схід: Зеленський назвав цифру

Українські експерти вже працюють на Близькому Сході та допомагають країнам протидіяти іранським дронам.

Україна пропонує партнерам нові угоди щодо співпраці з дронами

Коротко:

201 український експерт вже працює на Близькому Сході

Ще 34 фахівці готові до направлення

Робота відбувається в ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті

Українські фахівці з протидії іранським ударним дронам типу "Шахед" вже працюють у кількох країнах Близького Сходу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Великої Британії.

"Зараз 201 українець знаходиться на Близькому сході і в регіоні Затоки, і ще 34 готові до направлення", – сказав Зеленський. відео дня

За його словами, ці українці є воєнними експертами, які знають, як можна допомогти та як захищатися від іранських ударних дронів.

Мета відправлення експертів

"Ми не хочемо, аби цей терор іранського режиму проти його сусідів досяг успіху. І я відправив цих воєнних експертів у відповідь на запит від наших партнерів, у тому числі від Сполучених Штатів", – наголосив Президент.

Він також додав, що це частина угоди щодо дронів, яку Україна запропонувала США та над якою велася спільна робота. Документ досі перебуває "на порядку денному" для підписання.

"І ми готові запропонувати схожі угоди усім нашим надійним партнерам від практичної співпраці щодо безпілотників до майбутніх оборонних альянсів", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія та Китай надають Ірану військову підтримку. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Також президент США Дональд Трамп різко звернувся до партнерів Вашингтона, заявивши, що небажання союзників долучитися до захисту Ормузької протоки може мати серйозні наслідки для майбутнього Північноатлантичного альянсу. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Тим часом голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, зокрема постачання безпілотників, нібито робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів з боку Тегерана.

Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

