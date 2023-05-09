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"У хід підуть табакерка і шарф": Кисельов описав сценарій повалення Путіна в РФ

Альона Вороніна
9 травня 2023, 09:25 оновлено 9 травня, 09:31
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Диктатора РФ скинуть з "трону" у результаті перевороту, і зроблять це наближені до нього люди, впевнений політичний аналітик.
Владимир Путин, Евгений Киселев
У РФ буде переворот за образом і подобою того, що був у 1801 році, вважає Євген Кисельов/ сайт Кремля, УНІАН

Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути від влади у країні-агресорці РФ в результаті перевороту. Також не виключено, що його можуть усунути фізично.

Таку думку висловив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов в інтерв’ю Главреду. Він припустив, що переворот можуть організувати або наближені до Путіна особи, або рішучі молоді офіцери. Але це навряд чи буде Шойгу.

"Це може бути тільки заколот. Я насилу собі уявляю Сергія Кужугетовича Шойгу, людину страшно дозвільну, ледачу і не дуже розумну. Я був колись з ним знайомий, кілька разів послухав всякі його оповідки і зрозумів, що його уявлення про світ, в якому ми живемо – це десь за межею добра і зла. Це було давно, але не думаю, що він відтоді порозумнішав", – зазначає Кисельов.

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Хто такий Євген Кисельов?

Євген Олексійович Кисельов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) – російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

За його словами, для того, щоб зрозуміти, як може відбуватися переворот в РФ, потрібно подивитися на сценарії військових переворотів у різних країнах світу в далекому і недалекому минулому.

"Дуже часто відповідальність на себе брала група якихось рішучих молодих офіцерів. Такого сценарію я теж не можу виключати, хоча він малоймовірний", – каже політичний аналітик.

Проте найбільш ймовірним Кисельов називає варіант, при якому Путіна можуть просто фізично усунути.

"Все-таки я більше вірю в те, що це буде переворот за образом і подобою того далекого, що трапився у 1801 році. Коли найближчі придворні сподвижники прийшли до государя-імператора Павла Петровича і запропонували йому підписати маніфест про зречення від престолу на користь його сина, цесаревича Олександра. А коли Павло відмовився, в хід пішла табакерка, шарфик і, можливо, щось іще – історія це замовчує", – зазначив політичний аналітик.

Дивіться відео, що журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов розповів в інтерв'ю Главреду про те, чи загрожує Росії військовий переворот і хто може врятувати російського диктатора у разі програшу у війні в Україні:

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Євген Кисельов також раніше зазначав, що між вежами Кремля триває війна, і російського диктатора Володимира Путіна можуть "попросити на вихід" з президентського кабінету. Його можуть не усувати фізично, а просто пред’явити ультиматум, щоб він пішов сам і не створював більше проблем. При цьому Кисельов зазначав, що Путін уже не має підтримки серед росіян, тому, якщо з диктатором РФ щось трапиться, усі лише перехрестяться з полегшенням.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи удар дронів по Кремль, зазначав, що Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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