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У РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться - Жданов

Анна Ярославська
6 травня 2023, 01:31
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Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев зараз просто дасть можливість Путіну потонути в тій каші, яку він заварив, вважає Олег Жданов.
Олег Жданов, Володимир Путін
Олег Жданов вважає, що Путіну уготована роль "цапа-відбувайла" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У країні-агресорі РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев прекрасно розуміє ситуацію.

"І складається враження, що Путіну готують долю цапа-відбувайла, тому що потрібно буде якось вибачатися перед Заходом (...) А щоб вибачитися і вибачення були прийняті, потрібна буде жертва. Кого виносити жертвою на вівтар за цю війну? Звичайно ж, того, хто її почав", - сказав Жданов.

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Військовий експерт вважає, що російська верхівка не зацікавлена в тому, щоб Путін дістався Гаазькому трибуналу живим, оскільки він даватиме незручні для РФ свідчення.

Жданов нагадав, що Слободана Мілошевича, який був обвинуваченим Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, після перших двох виступів різко схопив серцевий напад в камері.

"Тому Патрушев зараз просто дасть можливість Путіну потонути в тій каші, яку він заварив", - резюмував експерт.

Як повідомляв Главред, Telegram-канал Генерал СВР написав про серйозну сварку між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим. Патрушев нібито звинуватив Путіна в дурних рішеннях, які привели РФ до критичної ситуації.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Тим часом у Південній Африці не виключили процедуру арешту диктатора Володимира Путіна, у разі його приїзду на саміт БРІКС.

У зв'язку з цим Преторія просить президента РФ не приїжджати особисто на саміт БРІКС, а взяти участь в його роботі через Zoom.

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