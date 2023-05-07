"Катастрофа для Росії відбувається зараз, але найгірше попереду": Данілов анонсував крах РФ

Росія зазнає поразки у повномасштабній війні проти України, а далі на неї чекають розпад, суд і контрибуції.

https://glavred.net/ukraine/katastrofa-dlya-rossii-proishodit-seychas-no-hudshee-vperedi-danilov-anonsiroval-krah-rf-10468435.html Посилання скопійоване

Данілов анонсував важкі часи для РФ/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Країна-агресорка Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у Twitter. Він наголосив, що Путін сам спрогнозував "найбільшу геополітичну катастрофу".

Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

відео дня

"Найбільша геополітична катастрофа", про яку казав путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна!", – написав секретар РНБО.

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Також раніше секретар РНБО Олексій Данілов озвучив причини, чому Росія має зникнути. Він наголосив, що там, де доля України перетинається з Росією – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, що якщо в країні-агресорі РФ зміниться влада, то не виключено, що через деякий термін часу її представники знову "запалають" реваншистськими настроями. Мусієнко переконаний, що в України немає інших варіантів, окрім як переконати країни Заходу, що розпад РФ на частини є єдиним правильним фіналом війни Росії проти України.

Дивіться відео, що російський політолог Аббас Галлямов говорив про неминучість революції в Росії:

Вас також може зацікавити: