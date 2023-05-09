Росіянам плювати на Путіна: коли диктатор РФ піде, всі з полегшенням перехрестяться – Кисельов

Якщо з Путіним щось трапиться, то вийде якась невелика юрба божевільних, які будуть за ним сумувати. Усі інші лише радітимуть.

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Росіянам плювати на долю Путіна, каже Євген Кисельов/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін уже не має підтримки серед росіян. Громадяни країни-агресорки РФ налякані через велику кількість репресій, тому вони живуть за принципом "кожен сам за себе". Якщо з Путіним щось трапиться, то усі лише перехрестяться з полегшенням.

Ставлення російського суспільства до глави Кремля стало дуже яскраво видно після видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордера на його арешт – ніхто не виходив на мітинги з плакатами на підтримку Путіна. Про це розповів журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов в інтерв'ю Главреду.

"Я просто спостерігаю і ставлю питання. Якщо він такий всіма улюблений і обожнюваний, його тут взяли і образили, Міжнародний кримінальний суд оголосив його в розшук, назвав його злочинцем, то де обурення народу? Чому ніхто не виходить на вулицю з плакатами: "Руки геть від нашого улюбленого президента", "Ганьба МКС"? Де підйом народних мас на захист беззмінного лідера?", – зазначає Кисельов.

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Хто такий Євген Кисельов? Євген Олексійович Кисельов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) – російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Він нагадав, що прессекретар Путіна та усі пропагандисти після атаки безпілотників на Кремль заявили, нібито була здійснена спроба замаху на президента РФ. Проте навіть після цього російське суспільство абсолютно ніяк не відреагувало на нібито небезпеку для глави Кремля.

"Знову-таки: чому російські люди не вийшли на вулицю з плакатами: "Володимир, ми з тобою, ми тебе захистимо"? Чому бабусі не закидали Кремль листами: "Рідний, приїжджай до мене в село, сховаю тебе в льоху" або "Приїжджай до мене на дачу, у мене там така міцна хата стоїть, сховаємо тебе, жоден дрон тебе не дістане"? Чому цього немає? Та тому що, як мені здається, більшість росіян в Путіні вже давним-давно розчарувалася, і дуже багатьом на його подальшу долю наплювати, вони думають тільки про себе", – сказав політичний аналітик.

За його словами, російське суспільство дуже налякане, там страх просто витає в повітрі. Росіяни бояться через велику кількість репресій. Тому суспільство в РФ атомізоване – всі сховалися, і кожен живе в своїй нірці сам по собі.

Кисельов наголосив, що у разі, якщо з Путіним щось станеться, то на вулиці вийде лише невелика юрба божевільних, які будуть за ним сумувати.

"Піде Путін за тим чи іншим сценарієм – і всі теж із полегшенням перехрестяться. І ті самі російські пропагандисти, люди абсолютно безсовісні, миттєво перевзуються в повітрі і будуть його викривати. Якщо їх самих не викриють раніше. А народ мовчатиме, але внутрішньо радітиме тому, що слава богу, Путін відвалив, бо вже дістав", – зазначає політичний аналітик.

Дивіться відео, що журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов розповів в інтерв'ю Главреду про те, чи загрожує Росії військовий переворот і хто може врятувати російського диктатора у разі програшу у війні в Україні:

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Євген Кисельов також раніше зазначав, що між вежами Кремля триває війна, і російського диктатора Володимира Путіна можуть "попросити на вихід" з президентського кабінету. Його можуть не усувати фізично, а просто пред’явити ультиматум, щоб він пішов сам і не створював більше проблем.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи удар дронів по Кремль, зазначав, що Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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