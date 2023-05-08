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"Йди, Володя": в Кремлі уже "літають іскри", Путіну можуть висунути ультиматум – Кисельов

Альона Вороніна
8 травня 2023, 11:52 оновлено 8 травня, 12:48
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Диктатора РФ можуть усунути з посади. Чиновники в Кремлі, які накупили яхт і палаців, не захочуть від них відмовлятися заради божевільних амбіцій Путіна.
Владимир Путин, Евгений Киселев
Путіну можуть сказати: "Йди, Володя подобру-поздорову і не створюй проблем/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Між вежами Кремля триває війна, і російського диктатора Володимира Путіна можуть "попросити на вихід" з президентського кабінету. Його можуть не усувати фізично, а просто пред’явити ультиматум, щоб він пішов сам і не створював більше проблем.

Оточення диктатора країни-агресорки Росії незадоволене тим, що Путін робить і куди він загнав РФ. Про це розповів журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов в інтерв'ю Главреду.

"У мене таке відчуття, що крім дронів там ще іскри і блискавки літають один в одного. Я маю на увазі те, що триває горезвісна війна кремлівських веж. Я абсолютно впевнений, що люди в оточенні Путіна незадоволені тим, що він робить, куди він загнав Росію, і думають над тим, як позбутися Путіна. Але при цьому кожен з них бачить себе або свого сина, друга на його місці", – зазначив Кисельов.

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За його словами, одна з найбільших проблем у верхівці влади Росії – те, що там немає ніякої єдності і всі один одного бояться.

Хто такий Євген Кисельов?

Євген Олексійович Кисельов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) – російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Політичний аналітик зазначає, що оточення Путіна, найімовірніше, не буде готове відмовитися від тих яхт, палаців та іншого майна, яке вони собі накупили, заради абсурдних амбіцій російського диктатора. Тому серед них можуть опинитися люди, які захочуть рано чи пізно скористатися цією ситуацією й усунути нинішнього главу Кремля.

"З мого боку це умоглядне уявлення, просто я не вірю в те, що люди, які десятиліттями збирали колосальні кошти, розікрали все, що можна для красивого, солодкого життя і дуже багато в цьому своєму житті зв'язали із Заходом, накупили яхти, палаци в різних країнах, і зараз так легко відмовляються від того життя, яке вони так ретельно, засукавши рукава з таким комсомольським запалом будували заради якихось божевільних амбіцій злісного карлика", – висловив думку аналітик.

Він зазначив, що Путіна можуть не усувати фізично, а "ввічливо попросити на вихід, поки цілий".

"Не обов'язково усувати фізично – просто пред'явити йому ультиматум, мовляв, "йди, Володя". Мовляв, ми тут порадилися і вирішили, що краще тобі піти подобру-поздорову, тому що, на жаль, чим більше ти залишаєшся, тим більше проблем нам усім створюєш", – зазначив Євген Кисельов.

Дивіться відео, що журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов розповів в інтерв'ю Главреду про те, чи загрожує Росії військовий переворот і хто може врятувати російського диктатора у разі програшу у війні в Україні:

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що громадяни країни-агресорки Росії все більше деморалізовані. Сьогодні на фронті дуже мало охочих воювати проти України, а росіяни просто не розуміють сенсу цієї війни. Експерт наголосив, що Росія все ближче до 1917 року, коли розпочалися революційні події і мобілізовані, які не захотіли йти на війну, зняли царя.

Також Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи удар дронів по Кремль, зазначав, що Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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