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У Грузії заарештували екс-міністра оборони, який воював на боці України

Віталій Кірсанов
15 травня 2025, 02:09
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Тбіліський міський суд заборонив Окруашвілі перетинати кордон Грузії до завершення справи.
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У Грузії заарештували Іраклія Окруашвілі
У Грузії заарештували Іраклія Окруашвілі / колаж: Главред, фото: Міноборони України/Twitter, Courtesy Photo

Ви дізнаєтеся:

  • У чому звинувачують Іраклія Окруашвілі
  • Чому Окруашвілі заарештували

Тбіліський міський суд взяв під варту колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі. Йому замінили запобіжний захід із застави в розмірі 20 тисяч ларі (близько 280 тисяч гривень) на арешт. Про це повідомляє грузинська редакція "Радіо Свобода".

Окруашвілі звинувачують у невиконанні вимог тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії, створеної для вивчення правління уряду Національного руху (2004 - 2012 роки).

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Його 26 березня викликали в комісію у зв'язку з подіями російсько-грузинської війни 2008 року, але Окруашвілі відмовився від пояснень.

За невиконання вимог комісії йому було висунуто обвинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

Тбіліський міський суд обрав Окруашвілі запобіжний захід під заставу в розмірі 20 тисяч ларі і заборонив перетинати кордон Грузії до завершення справи.

Колишній міністр оборони Грузії відмовився платити заставу, тому після закінчення терміну оплати його заарештували.

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Як повідомляв Главред, 12 березня Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі у справі про розтрату понад 3,2 мільйона доларів державних коштів.

У липні 2023 року стало відомо, що Саакашвілі перебуває в критичному стані. Він особисто написав листа українській журналістці, в якому звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він намагається знищити Саакашвілі.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО про санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає країну Путіну.

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Хто такий Іраклій Окруашвілі

Окруашвілі 51 рік. На початку повномасштабного вторгнення Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом з іншими грузинськими добровольцями і брав участь у боях за Ірпінь і Гостомель. Іраклій Окруашвілі в період 2004-2006 рр. обіймав посаду міністра оборони Грузії, а потім міністра економічного розвитку. Раніше він також був і главою МВС країни, і генпрокурором.

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