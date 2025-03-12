"За розтрату держкоштів": Саакашвілі в Грузії отримав новий термін

Обвинувачення стверджувало, що експрезидент використовував держкошти для особистих потреб.

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Саакашвілі в Грузії отримав новий термін / колаж: Главред, фото: oxu.az, mtavari.tv

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Саакашвілі звинуватили в розтраті понад 3.2 млн доларів

Суд також визнав винним колишнього начальника охорони Саакашвілі

У середу, 12 березня, Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі у справі про розтрату понад 3,2 мільйона доларів державних коштів. Про це повідомили на телеканалі "Мтаварі архі".

Судовий розгляд стосувався звинувачень, висунутих проти Саакашвілі 2014 року, відомого як "справа піджаків". Обвинувачення стверджувало, що експрезидент використовував держкошти для особистих потреб, включно з купівлею одягу, оплатою навчання свого сина, косметичними процедурами, орендою дорогих автомобілів і навіть літака, а також придбанням наручних годинників.

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Вирок оголосив суддя Бадрі Кочламазашвілі. Суд також визнав винним колишнього начальника охорони Саакашвілі Теймураза Джанашію, але він отримав лише штраф у розмірі 3 тис. ларі (близько 42 тис. грн).

Загалом Тбіліський міський суд розглядає три справи проти Саакашвілі: про розтрату держкоштів, про розгін акції протесту 7 листопада 2007 року і про незаконний перетин кордону.

Справа Саакашвілі

Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, у якого зараз є тільки громадянство України, затримали в жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів". Політика засудили до 6 років ув'язнення.

У липні 2023 року стало відомо, що Саакашвілі перебуває в критичному стані. Він особисто написав листа українській журналістці, в якому звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він намагається знищити Саакашвілі.

Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні з 2021 року, раніше заперечував усі звинувачення і заявляв про політично мотивоване переслідування.

У грудні 2023 року мати політика Гіулі Аласанія заявила, що її сина у в'язниці отруїли миш'яком і ртуттю.

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