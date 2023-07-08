"Путін особисто займається моїм знищенням": Саакашвілі написав листа із в'язниці

Міхеїл Саакашвілі написав листа українській ведучій із в'язниці у Тбілісі.

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Саакашвілі написав листа із в'язниці / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває у критичному стані. Він особисто написав листа українській журналістці у якому звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що він намагається знищити Саакашвілі. Про це повідомляє 24 канал.

Саакашвілі написав листа прямо із в'язниці в Тбілісі. Його отримала ведуча 24 каналу Катерина Соляр. Цей лист "свіжий", адже він датований 6 липня 2023 року.

Він переконаний, що за його знищенням особисто стоїть Путін.

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"Дякую за людяність і підтримку. Завжди на вас дивлюсь і ви мені надаєте енергію. Я персональний в'язень Путіна і він особисто займається моїм знищенням", - написав Саакашвілі.

Саакашвілі написав листа із в'язниці / фото: 24 канал

Справа Саакашвілі

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, у якого зараз тільки громадянство України, знаходиться в клініці Вівамеді в Тбілісі з травня 2022 року. У жовтні 2021 року його затримала грузинська влада після повернення до Грузії.

Саакашвілі інкримінують кілька кримінальних злочинів, в рамках яких його заочно засудили до 6 років ув'язнення.

3 липня Саакашвілі з лікарні дистанційно взяв участь у засіданні суду у своїй справі. Через хворобу і перебування в тюремній лікарні Саакашвілі зовні серйозно змінився.

Після цього президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинської влади з проханням передати Саакашвілі Києву.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", - додав український глава держави.

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