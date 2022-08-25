У Євросоюзі вигадали, чим замінити "візовий бан" для росіян

В ЄС придумав чим замінити візовий бан для росіян / pixabay

Громадянам Росії, які хочуть отримати короткострокову візу для в'їзду до Євросоюзу, потрібно буде більше платити і проходити через додаткову бюрократію, пише видання Bloomberg.

Таке рішення прийняли в якості компромісу для пом'якшення розбіжностей країн-членів Євросоюзу.

Уряд Чехії запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією і Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня.

Видео дня

Це дозволить росіянам і білорусам як і раніше подавати заявки на короткостроковий в'їзд, однак збільшить час обробки віз і підвищить витрати з 35 євро до 80 євро.

"Отримання європейської туристичної візи - це привілей, а не право людини", - заявила журналістам у Таллінні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона підкреслила, що заборона в першу чергу торкнеться російської "еліти", яка подорожує з Москви і Санкт-Петербурга.

"Це люди, які мають більший вплив на правлячий режим", - пояснила Каллас.

Заборона видачі віз росіянам

Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це-Німеччина, Франція та Нідерланди.

Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Читайте також: