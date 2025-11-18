Атака на Дніпро: окупанти знищили редакції "Суспільного" та "Українського радіо"

Мер Дніпра Борис Філатов різко відреагував на останній російський обстріл міста.

Окупанти пошкодили редакції "Суспільного" та "Українського радіо" / колаж: Главред, фото: Суспільне Дніпро

У редакціях спалахнула пожежа, яку загасили тільки вранці

Через атаку "Шахедів" згоріла кіностудія "Контрабас"

Під час російської атаки на Дніпро в ніч на вівторок, 18 листопада, було пошкоджено будівлю з редакціями телекомпанії "Суспільне" та "Українського радіо". Про це повідомляє "Суспільне" в Телеграм-каналі.

"Будівлю редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо Дніпра" пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада", - йдеться в заяві. відео дня

Спалахнула пожежа, яку загасили тільки вранці. У будівлі повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття та дах. На момент атаки працівників у редакції не було.

Крім того, через атаку "Шахедів" згоріла кіностудія "Контрабас".

"Втратили все", - розповіла засновниця кіностудії Олександра Тесленко.

"У сусідніх будинках винесло вікна, двері, розбиті меблі. Двоє людей поранені", - повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов різко відреагував на останній російський обстріл міста, назвавши окупантів "виродками" і "покидьками". Він заявив, що росіяни бомблять цивільні об'єкти, щоб позбавити людей роботи і знищити українську економіку.

Свій допис у Facebook Філатов написав російською мовою і звернувся до населення країни-агресора. Він назвав окупантів "виродками і покидьками, які знищують усе живе, до чого можуть дотягнутися".

"Лише за останній час ви знищили в Дніпрі дронами і ракетами: склад жіночих прокладок, виробництво з розфасовки чаю, склад із ліками, меблеву фабрику і ще купу цивільного бізнесу, де не було жодного військового. Ви, проклята сарана, просто бомбите цивільні об'єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутувати підприємців і знищувати нашу економіку", - заявив Філатов.

Він додав, що анонімні повідомлення, на кшталт, "пошкоджено промисловий об'єкт", лише додають багатозначності російським людожерам, які знущаються з України.

Також Філатов згадав, що росіяни під час нещодавньої атаки вдарили по телевежі та колишньому радянському телецентру, де розташована редакція "UA Суспільне: Дніпро".

"Невже ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за часів СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 і УТ-2? Чи ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємося? Скажу по секрету, тому, хто позбавить нас від тортур "Телемарафоном", ми ще скажемо "дякую", - резюмував Філатов.

Атака окупантів на Дніпропетровську область

Російські окупанти постійно атакують українські регіони різними видами дронів. Боротися з ними намагаються не лише наші захисники, а й звичайні мирні українці. Нещодавно мешканець прифронтової Межової, що на Дніпропетровщині, збив два російські дрони з власної мисливської рушниці.

6 листопада внаслідок чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області було знеструмлено одразу вісім вугільних шахт. На момент удару під землею перебували 2595 гірників, життя яких опинилося під загрозою.

Раніше Главред розповідав, що окупанти 19 жовтня масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 осіб опинилися під землею внаслідок удару.

