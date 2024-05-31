'НАТО знищить цілі РФ': експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях.

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Коли РФ може вдарити ядерною зброєю / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, unsplash, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер розповів про ядерні загрози Росії - це реальність чи лише риторика.

"Вважаю, що це лише риторика. Росіяни так часто і багато говорили про застосування ядерної зброї, що вже знецінили свою загрозу. Тому що тут, як і з будь-якою іншою зброєю, діє старе добре правило Дикого Заходу: дістав зброю - стріляй, інакше вистрілять у тебе. А коли день за днем їхні пропагандисти, колишній президент і навіть чинний глава держави постійно погрожують ядерною зброєю і не приводять її в дію, рівень цієї загрози знижується. Відбувається інфляція загрози. До того ж днями ви знесли російські радарні установки, і зараз у радіолокаційному сенсі у росіян величезна діра - весь південний захід фактично не прикритий", - заявив військовий експерт.

Він також додав, що у США і НАТО достатньо конвенційної зброї, і Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях на окупованих територіях України.

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"Росіяни знають, що, наприклад, зі східного Середземномор'я по їхніх позиціях буде запущено, умовно кажучи, 500 крилатих ракет, які все знесуть. Самі росіяни в такій ситуації нічого не зможуть зробити, адже вони і з примітивними дронами впоратися не можуть, не кажучи вже про масовану ракетну атаку. Тому я не думаю, що Москва зважиться на застосування ядерної зброї. Росіяни - не фанатики", - наголосив Сергій Ауслендер.

Що відомо про ядерну зброю у світі / Инфографика: Главред

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Нагадаємо, що ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФ. Загроза того, що країна-агресор РФ завдасть тактичного ядерного удару по Україні мінімальна, оскільки це нічого не дало б Кремлю, вважає експерт.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ. Глава держави впевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

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