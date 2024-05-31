УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

Юлія Закрепа
31 травня 2024, 19:04оновлено 31 травня, 19:39
81
Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях.
'НАТО знищить цілі РФ': експерт розкрив ядерні загрози Росії до України
Коли РФ може вдарити ядерною зброєю / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, unsplash, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер розповів про ядерні загрози Росії - це реальність чи лише риторика.

"Вважаю, що це лише риторика. Росіяни так часто і багато говорили про застосування ядерної зброї, що вже знецінили свою загрозу. Тому що тут, як і з будь-якою іншою зброєю, діє старе добре правило Дикого Заходу: дістав зброю - стріляй, інакше вистрілять у тебе. А коли день за днем їхні пропагандисти, колишній президент і навіть чинний глава держави постійно погрожують ядерною зброєю і не приводять її в дію, рівень цієї загрози знижується. Відбувається інфляція загрози. До того ж днями ви знесли російські радарні установки, і зараз у радіолокаційному сенсі у росіян величезна діра - весь південний захід фактично не прикритий", - заявив військовий експерт.

Він також додав, що у США і НАТО достатньо конвенційної зброї, і Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях на окупованих територіях України.

відео дня

"Росіяни знають, що, наприклад, зі східного Середземномор'я по їхніх позиціях буде запущено, умовно кажучи, 500 крилатих ракет, які все знесуть. Самі росіяни в такій ситуації нічого не зможуть зробити, адже вони і з примітивними дронами впоратися не можуть, не кажучи вже про масовану ракетну атаку. Тому я не думаю, що Москва зважиться на застосування ядерної зброї. Росіяни - не фанатики", - наголосив Сергій Ауслендер.

'НАТО знищить цілі РФ': експерт розкрив ядерні загрози Росії до України
Що відомо про ядерну зброю у світі / Инфографика: Главред

Хто такий Сергій Ауслендер

Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках.

Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Нагадаємо, що ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФ. Загроза того, що країна-агресор РФ завдасть тактичного ядерного удару по Україні мінімальна, оскільки це нічого не дало б Кремлю, вважає експерт.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ. Глава держави впевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ядерна зброя ЗСУ ядерна війна ядерна загроза Сергій Ауслендер
Реклама

Головне за день

Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

19:30 Україна
"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

19:04 Україна
Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

19:01 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ця людина хвора : відома українська актриса розповіла про Ірину Фаріон 33560

"Ця людина хвора": відома українська актриса розповіла про Ірину Фаріон

Чоловіка Анастасії Заворотнюк підловили в готелі: не поїхав додому 4927

Чоловіка Анастасії Заворотнюк підловили в готелі: не поїхав додому

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові 3988

Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів 3236

РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів

Останні новини

20:24

"На шляху до України": у Данії видали важливу заяву про передачу F-16

19:56

Якого запаху найбільше бояться комарі: топ-5 рослин, які відженуть кровопивцьВідео

19:49

Лукашенко "робитиме що завгодно": експерт оцінив ризик наступу з БілорусіВідео

19:38

Ігрові ноутбуки з ШІ вже в Україні: GIGABYTE Aorus 16X та G6X новости компании

19:30

Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

РФ у двох областях України спробує відгризти території для перемовин чи наступу - АуслендерРФ у двох областях України спробує відгризти території для перемовин чи наступу - Ауслендер
19:10

Вождь РФ Путін вирішив налякати українцівПогляд

19:04

"НАТО знищить цілі РФ": експерт розкрив ядерні загрози Росії до України

19:01

Україну атакує потужний циклон: у які області прийдуть штормовий вітер, дощі та грози

18:57

Загроза серйозна: астролог розповів, що категорично не можна робити у червні 2024 року

Реклама
18:50

Польща може мобілізувати українців і підготувати до війни: у МЗС зробили неподівану заяву

17:54

Захід дозволяє Путіну вигравати у війні: експерт вказав на головну помилку союзниківВідео

17:48

Будуть грози, град і шквали до 20 м/с: українців попередили про негоду

17:46

"Справжня історія Криму" від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму новости компании

17:40

Церковне свято 1 червня: що заборонено робити в перший день літа

17:34

США не бояться ескалації: Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ

17:22

Чи закінчиться війна в Україні протягом 9 місяців: відомий астролог зробив прогнозВідео

17:17

Загроза наступу РФ: на північному заході Харківщини в громаді оголосили евакуацію

17:06

Життя стане щасливішим: з ким потрібно провести час 1 червня - прикмети

16:54

Як правильно – "одИнадцять" чи "одинАдцять": яка помилка переслідує багатьохВідео

16:34

"Живе окремо": Тоня Матвієнко відверто розповіла про старшу доньку

Реклама
16:33

Україна контролює понад 70% Вовчанська: в ЗСУ розкрили нову татику РФ на Харківщині

16:26

Уряд різко підняв тариф на електроенергію для населення: скільки доведеться платити

16:15

Зеленський зробив першу заяву про дозвіл США бити по Росії

16:05

10-річна співачка Анастасія Димид зібрала для ЗСУ сотні тисяч гривень

16:03

Закатували майже до смерті: з полону повернулась молода слідча Мар'яна ЧечелюкФотоВідео

16:00

Чому небо синє: українці здивували відповіддю на шкільне питання - до слізВідео

16:00

Наташа Корольова зізналася у своїй нездатності мати дітейВідео

15:39

Мама 2 роки не бачила дитину: з’явилися зворушливі відео з поверненням полоненихФотоВідео

15:38

В Україні різко зростуть ціни на бензин та газ: у парламенті прийняли рішення

15:23

Секретна добавка гарантує врожай: коли і як пересаджувати полуницюВідео

15:14

Удари України зброєю Німеччини по Росії: на яку відстань можна буде бити

15:12

Колишній Анастасії Заворотнюк огидно вчинив, дізнавшись про смерть актриси

15:09

Не божевільний, а небезпечний: Зеленський розповів, чого слід чекати від Путіна

15:03

Відростив бороду і схуд: Альбіна Джанабаєва показала фото з Валерієм Меладзе

14:41

В ефірі побилися учасниці шоу "Супермама"Відео

14:37

Град, шквали, смерчі та +36 градусів: якою буде погода у червні 2024 року

14:34

"Підвищена небезпека для 1 міста України": що задумала влаштувати Росія - прогноз

14:33

Літаки-розвідники і не тільки: Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією

14:30

Треба знайти леопарда в джунглях за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

14:19

Україна зможе винищувачами F-16 бити по Росії: союзник у ЄС дав зелене світло

Реклама
14:03

Як вибрати колір покрівлі: поради від експертів компанії Good Roof новости компании

13:50

Путініст Микита Джигурда воюватиме проти українців на Донбасі - ЗМІ

13:42

Отримаєте урожай ще до холодів: що посадити після часнику – головне правилоВідео

13:36

Україна повернула з російського полону 75 громадян - ЗеленськийФото

13:32

Бачила, як згасає Заворотнюк: російська співачка розповіла, як поводилася хвора актриса

13:28

Коли і як правильно прополювати картоплю: урожай просто завалить засікиВідео

13:17

Захід дозволив ЗСУ бити своєю зброєю по РФ: Медведєв вибухнув бурхливою істерикою

13:15

Російське ППО в Криму "осліпло": СБУ завдали удару дронами по унікальній РЛС

13:11

Життя в епоху змін із піднесеною вдачею: рецензія на фільм "Ти мене любиш?"

12:39

"Деякі країни не накладали обмежень": в НАТО зробили заяву щодо ударів по Росії

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти