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В ЄС погодили обмеження ціни на російську нафту - Reuters

2 грудня 2022, 19:36

За словами європейського дипломата, Польща, яка наполягала на більш низькій ціновій стелі не підтвердила, чи підтримає вона угоду.

Нафта, Росія
Нафта, Росія / ua.depositphotos.com

1 грудня Європейський союз зміг попередньо домовитися про обмеження цін на російську морську нафту в розмірі 60 доларів за барель з механізмом коригування.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів, а також документ, з яким ознайомилося агентство, таке рішення попередньо прийнято, щоб зберегти обмеження на рівні 5% нижче ринкової ціни.

Коли приймуть рішення

Угода все ще має бути схвалена всіма країнами в ЄС. За словами європейського дипломата, Польща, яка наполягала на більш низькій ціновій стелі не підтвердила, чи підтримає вона угоду.

"Межа ціни встановлена на рівні 60 доларів з умовою, що вона буде на 5% нижче ринкової ціни на російську нафту, виходячи з даних МЕА", - сказав дипломат ЄС.

У документі, з яким ознайомилося агентство, говориться, що цінова межа буде переглядатися в середині січня і кожні два місяці після цього, щоб оцінити, як працює схема і, якщо потрібно зреагувати на можливі "турбулентності" на ринку нафти.

45-денний перехідний період застосовуватиметься до суден, що перевозять сиру нафту російського походження, яка була завантажена до 5 грудня і вивантажена в кінцевому пункті призначення до 19 січня 2023 року.

Що говорить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що стеля цін на російську нафту, який обговорюється ЄС і країнами G7, повинен бути введений на рівні 30 доларів за барель.

Він звернув увагу, що в світі і Європі вже почали говорити про примусове обмеження ціни російської нафти.

"І звучать слова про рівень в 60 або 70 доларів. Безумовно, такі слова - це піддавки. Більше схоже на спробу щось зобразити, а не щось зробити",-заявив Зеленський. Він подякував Польщі та країнам Балтії та назвав їхні пропозиції щодо прайскепу в 30 доларів правильними.

Ембарго на російську нафту

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

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