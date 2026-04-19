До €10 000: одна із країн ЄС заплатить українцям за повернення на батьківщину

Українцям, які проживають в Ірландії, буде запропоновано "пакет допомоги" для повернення додому.

Ірландія готує виплати українцям за повернення додому

Ірландські міністри виступають за скасування директиви про тимчасовий захист

З 2022 року до Ірландії прибуло близько 64 000 українських біженців

Українцям, які проживають в Ірландії, запропонують грошові виплати для повернення додому, оскільки уряд країни планує протягом року припинити дію договорів про розміщення біженців. Про це пише The Times.

Ірландські міністри виступають або за припинення дії директиви про тимчасовий захист, або за альтернативу, за якої підтримку отримуватимуть виключно люди з найбільш постраждалих районів України.

Міністр з питань міграції Колм Брофі заявив, що протягом 12 місяців уряд збирається розірвати контракти, за якими було розміщено близько 16 000 українців. Директива про тимчасовий захист, яка забезпечує широку підтримку українських біженців, має закінчитися в березні наступного року.

Повідомляється, що з липня 2022 року по березень цього року майже 28 000 ірландських сімей отримали понад 438 мільйонів євро у вигляді компенсації за розміщення 64 000 українських біженців у своїх будинках по всій країні.

Спочатку виплачувалася сума в розмірі 400 євро на місяць, потім її подвоїли до 800 євро. Зараз вона становить 600 євро на місяць, і уряд хоче знову знизити її до 400 євро. Зате біженці можуть подати заявку на отримання до 2500 євро на одну особу або до 10 000 євро на сім'ю для повернення до своєї країни походження.

"Оскільки це фінансується за рахунок грошей платників податків, я хочу бачити, що ці гроші витрачаються з розумом. Я вважаю, що якщо громада або окрема людина здатні забезпечити себе самостійно, то я не бачу причин, чому ми, як платники податків, повинні виплачувати мільйони й мільйони. В інших європейських країнах так не роблять", — сказав Брофі.

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

У партії канцлера Німеччини ХСС пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні пропозиції викладені в проекті рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше людей (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

