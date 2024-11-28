Удар по 'центру прийняття рішень в Києві': майор ЗСУ вказав на важливий нюанс

Коротко:
- Путін "анонсував" нові удари по Україні, зокрема по "центрах прийняття рішень"
- Такі удари є малоймовірними, через близькість посольства Китаю до урядового кварталу в Києві
Російський удар по "центру ухвалення рішень" у Києві, про який заявив російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, малоймовірний через близьке розташування китайського посольства до Верховної Ради. Про це розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна".
"Російський диктатор Володимир Путін знову лякає, що по центру прийняття рішень, по Києву, вдарить. Хочу сказати, що по центру прийняття рішень йому буде дуже важко зробити удар, з однієї причини - наша Верховна Рада знаходиться на Грушевського, поруч там Кабмін. Але що там знаходиться поруч? Там ще знаходиться китайське посольство", - зазначив він.відео дня
Експерт зазначив, що атака в цьому районі може спричинити серйозні міжнародні наслідки, адже посольство будь-якої країни вважається її територією.
Крім того, Верховна Рада є добре укріпленою будівлею, як і всі об’єкти, де ухвалюють ключові рішення.
"Але якщо буде спроба атакувати і щось прилетить на територію Китаю - мені дуже цікаво, як там будуть (реагувати - ред.)", - додав він.
Удари по України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч проти 28 листопада Росія, продовжуючи агресію, здійснила масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Під обстрілом опинилися електропідстанції в різних регіонах, зафіксовані влучання. У ході протиповітряної оборони було збито майже 90% крилатих ракет "Калібр" та Х-101. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, загалом ворог завдав 12 ударів, переважно по об’єктах паливно-енергетичного комплексу.
Російські окупанти запустили в ніч на 28 листопада (починаючи з 19:30 27 листопада) 91 ракету та 97 ударних дронів різних типів. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, зазначивши, що атака здійснювалася з використанням як ракет, так і безпілотників.
Російський диктатор Володимир Путін продовжує ескалацію війни, погрожуючи Україні новими ударами. Зокрема, на саміті ОДКБ в Астані він заявив про можливе використання балістичної ракети "Орешник", здатної нести ядерний заряд, для удару по "центрах ухвалення рішень у Києві". Путін також оголосив про початок серійного виробництва ракет "Орешник" і повідомив, що Росія має кілька таких систем, готових до застосування.
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Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
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