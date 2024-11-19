"Кремлівський шантаж та пропаганда": у Раді віреагували на ядерну доктрину РФ

Парламентар заявив, що документ про застосування ядерного озброєння не має жодного юридичного значення.

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Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Ключові тези:

Путін підписав оновлену ядерну доктрину

Документ не має жодної юридочої сили

Ядерна доктрина РФ - це жантаж та пропаганда

Оновлена 19 листопада ядерна доктрина Росії, підписала Володимиром Путіним, не має юридичної сили. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LIGA.net.

За його словами, ядерна доктрина РФ, це ніщо інше, як частина російської пропаганди й шантажу.

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"На ядерну доктрину Росії взагалі не треба зважати, бо вона не має жодного юридичного значення. Це лише частина російської пропаганди й шантажу. Треба керуватися виключно нормами та принципами міжнародного права, а воно є достатньо чітким: Україні реалізує своє право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", – прокоментував Мережко.

Він підкреслив, що територія країни-агресора є зоною бойових дій, і міжнародне право не забороняє Україні чи державам, що надають зброю, застосовувати її по Росії.

Мережко наголосив, що ненормально і нелогічно, коли ворог не має жодних обмежень у застосуванні зброї, тоді як на жертву агресії накладаються якісь заборони.

Ядерний шантаж РФ - останні новини

Як писав Главред, у вівторок, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ. У документі йдеться, що стримування "потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників" належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що, мовляв, якщо США почнуть вживати заходів, спрямованих на відновлення ядерних випробувань, за Росією "не заіржавіє", і держава-окупант "одразу відповість дзеркально".

На думку президента України Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін "не завжди адекватний", але навряд піде на застосування ядерної зброї — хоча може нею вдарити будь-коли і по будь-якій країні.

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Хто такий Олександр Мережко? Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

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