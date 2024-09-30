РФ 'дозволила' удари БпЛА по своїй території попри ядерну доктрину: заява Пєскова

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна визнав, що зміни в ядерній доктрині Росії не стосуються українських ударів дронами по території РФ. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Пєсков сьогодні офіційно заявив, що дронові удари Сил оборони по РФ не порушують нову ядерну доктрину", - написав він.
Відповідну заяву речник російського диктатора зробив в коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости". Дмитро Пєсков заявив, що удари українських дронів по території РФ не слід пов'язувати з можливістю використання ядерної зброї, навіть з урахуванням нещодавніх змін у ядерній доктрині Росії.
Російська пропагандистка, яка брала коментар у Пєскова зазначила, що за вихідні над територією Росії нібито було збито 125 безпілотників, що стало однією з наймасштабніших атак, і поцікавилася, чи може це бути причиною для застосування ядерної зброї.
"Ну, чесно кажучи, не потрібно надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином, але СВО (війна – ред.) триває своїм ходом, і тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки", - сказав прес-секретар російського диктатора.
Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
Ядерні погрози Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в ефірі Fox News заявив, що хоча Путін "не завжди адекватний", він навряд чи застосує ядерну зброю, хоча може це зробити будь-коли.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину, яка дозволяє ядерний удар у відповідь після масованої повітряної атаки на РФ, а також проти неядерних країн, які мають ядерних союзників. Однак у ЄС відкинули такі погрози як безвідповідальні.
Держсекретар США Ентоні Блінкен теж засудив зміни в російській ядерній доктрині. За його словами, вони абсолютно безвідповідальні і невчасні.
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