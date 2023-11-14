Це удар для Росії: експерт розкрив можливий результат переговорів США і Китаю

Китай може змусити Північну Корею зменшити об'єми військових поставок до Росії. Експерт зазначає, що таке рішення принесе немало користі для України.

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Експерт розкрив можливий результат переговорів США і Китаю / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Під час переговорів президента США Джо Байдена і очільника КНР Сі Цзіньпіна може бути прийняте рішення про обмеження експорту боєприпасів із Північної Кореї до Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За словами експерта, це матиме катастрофічні наслідки для російського командування, яке відчуває брак боєприпасів для ведення активних бойових дій.

"Вода камінь точить, тому будь-які тисячі тонн на тисячі самих боєприпасів, які можуть потрапити на фронт - це і є посилення боєздатності російської армії. Російська армія відчуває брак боєприпасів і снарядів, і якщо вона отримує хоча б невелике джерело надходження цих боєприпасів, це впливає на кількість обстрілів. Адже ці боєприпаси не затримуються на складах, а йдуть на фронт", - вказує Віталій Кулик.

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За його словами, зменшення поставок зброї до Росії із Північної Кореї та призупинення підтримки з боку Китаю, буде на користь України.

"Тим паче, що сам Китай, коли його компанії потрапляють у фокус уваги моніторингових служб, і їм загрожує санкційний режим, майже одразу припиняють постачання, розривають контракти і виходять із гри. А якщо це буде на рівні позиції малих партій, це дасть нам змогу провести ефективні дії в рамках контрнаступу або завдати необхідних ударів за дефіциту якогось із видів озброєння в росіян", - резюмує експерт.

Переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Білому домі підтвердили, що президент Сполучених Штатів, Джо Байден, і китайський лідер, Сі Цзіньпін, запланували особисту зустріч на 15 листопада у Сан-Франциско.

Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

Згідно із інформацією The Washington Post метою запланованої зустрічі є спроба стабілізувати відносини між країнами.

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