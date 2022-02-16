У Білорусі неподалік від України розгорнули понтонний міст - ЗМІ

У Білорусі розгорнули понтонний міст / фото скрін

У Білорусі за чотири кілометри від кордону з Україною через річку Прип'ять розгорнули понтонний міст, повідомляє Мілітарний з посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника - Чорнобильська зона відчуження.

IntelDoge 15 лютого опублікував у Twitter супутникові знімки, на яких зображені роботи на грунті з обох сторін річки Прип'ять.

Супутникові знімки, які 16 лютого опублікував користувач ameliairheart, показують розгорнутий понтонний міст через річку Прип'ять.

Відзначається, що в списку ділянок місцевості для спільних оперативних навчань Союзна рішучість – 2022 територія заповідника не значиться.

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Росія відводить війська від українських кордонів

Нагадаємо, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початку повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

Крім того, журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує Преса, операція може розпочатися з авіаударів.

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