Зеленський розповів про переговори західних країн з Росією щодо України

У світі не ведуться переговори за спиною в України / Reuters

Президент Володимир Зеленський на тлі можливої агресії Росії запевнив, що у світі рішення щодо України не приймаються без її участі.

"Сподіваємося, що без нас не домовлялися. Якщо що, ми такого не боїмося, більшість світу підтримує нас, тому що на нашому боці правда", - зазначив Володимир Зеленський під час звернення до військових у Маріуполі в середу, 16 лютого.

"Я не можу 100% сказати, що ті чи інші лідери не проводять свої переговори з РФ, але всі рішення по Україні схвалюються в Україні, тому саме сюди і приїжджають", - завершив свою промову Володимир Зеленський.

Росія відводить війська від українських кордонів

Нагадаємо, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початку повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

Крім того, журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує Преса, операція може початися з авіаударів.

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