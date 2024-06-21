В Адигеї горіли будівлі та ангар: з'явилися перші знімки нафтобази РФ після атаки

На місці атаки дронів виникла пожежа, площа якої склала близько 400 квадратних метрів.

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Дрони уразили будівлі нафтобази / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода

В ніч на 20 червня Сили оборони України атакували дронами нафтобазу в російській Адигеї. Внаслідок атаки значні пошкодження отримали будівлі нафтобази. Про це повідомило "Радіо Свобода".

Дронами українські захисники атакували нафтобазу в селищі Енем, яка належить компанії "Лукойл Югнефтепродукт". На знімках з супутника видно, що внаслідок атаки було зруйновано щонайменше одну будівлю та пошкоджено ангар поруч із нею. Ймовірно, самі резервуари з паливом не постраждали.

Російська нафтобаза до атаки дронами / Фото: Радіо Свобода

Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомив, що в результаті атаки виникла пожежа. За його словами, полум'я охопило площу в 400 квадратних метрів.

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Російська нафтобаза після атаки дронів / Фото: Радіо Свобода

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки дронів у Росії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 20 червня губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявив, що дрони вдарили по Платонівській нафтобазі в Рассказовському муніципальному окрузі. Унаслідок цього загорівся резервуар.

Також пізніше стало відомо, що у ніч на 20 червня дрони Служби безпеки України успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та Адигеї. Уразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазу "Енемська" і ТОВ "Лукойл-Югнафтопродукт".

Крім цього, у ніч на 21 червня місто Єйськ у Краснодарському краї РФ, де розташований військовий аеродром, зазнало масової атаки дронів, що спричинило потужну пожежу. Вибухи було чути також у Краснодарі, Сіверському районі, Енемі в Адигеї та Волгограді.

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