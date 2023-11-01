Умови нової допомоги Україні: у Конгресі США хочуть почути "стратегію перемоги"

Конгресмени вимагають від президентів США і України назвати критерії завершення війни.

https://glavred.net/world/usloviya-novoy-pomoshchi-ukraine-v-kongresse-ssha-hotyat-uslyshat-strategiyu-pobedy-10513138.html Посилання скопійоване

У США поставили умову для продовження допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

У Республіканській партії США висунули умови до Адміністрації президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України.

Конгресмени вимагають від Байдена і Володимира Зеленського надати "стратегію перемоги", яка буде містити точні оцінки, кінцеві цілі і критерії завершення війни, йдеться в заяві конгресмена від штату Каліфорнія Майка Гарсіа.

"Ізраїль і Україна повинні перемогти, це зрозуміло. Однак американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Щоб заспокоїти американців, ми визначили дванадцять розумних і раціональних умов, які необхідно виконати, перш ніж хоч один долар буде відправлений в Україну", – йдеться в заяві. відео дня

Гарсіа вважає, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден повинні надати Конгресу "стратегію перемоги". Вона повинна містити точні оцінки, кінцеві цілі та критерії завершення війни. Також Гарсіа очікує більшої звітності про надання Україні зброї.

Байден і глава Пентагону Ллойд Остін повинні чітко інформувати американський народ про стан війни в Україні. Зокрема, інформування громадськості про прогрес України на сьогоднішній день, причини "нинішньої безвиході" та надання оновленої інформації про контрнаступ.

Також вони повинні пояснити необхідність подальшої військової підтримки України, зокрема, яка зброя відправляється і як вона допоможе Україні перемогти. Крім того, адміністрація Байдена повинна опублікувати список ще не побував в Україні озброєння, але яке зможе змінити "патову ситуацію на фронті".

Від Казначейства і Мінфіну США вимагають звіту перед Конгресом про рівень виконання санкцій проти Росії. Також Гарсіа наполягає на жорсткій санкційній політиці проти Росії з боку США і НАТО.

Окремим пунктом Гарсіа піднімає питання по Криму. Республіканців цікавить, чи сходяться погляди України та США щодо окупованого росіянами Криму. Зокрема, чи вважають у США шанс повернути його реальним.

Також Байден і Зеленський повинні продовжити звітувати про типи озброєнь, відправлених в Україну. Білий же дім закликають надати докази, що влада не ставить під загрозу програми озброєнь американської армії, а також допомогу Тайваню та Ізраїлю.

Гарсіа додав, що поки адміністрація Байдена задовільно не виконає ці умови, фінансування України не повинно розглядатися в Конгресі. Тому фінансування оборони Ізраїлю має розглядатися окремо від пакету допомоги Україні.

Позиція Сенату щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю без України

Сенатори Сполучених Штатів Америки висловили сумніви в плані республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю без України, повідомляє Reuters.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що республіканський законопроект буде "мертвим" після передачі до верхньої палати, навіть якщо він пройде Палату представників. При цьому накласти вето планують і у Байдена.

"Цей законопроект поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки", - заявили в адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що всі вищезазначені чотири питання потребують вирішення.

"Ми повинні розглянути всі ці чотири питання, всі чотири - Україна, Ізраїль, Тайвань і кордон", - додав Макконнелл.

Допомога США Україні та Ізраїлю

Раніше повідомлялося про те, що США готові прийняти рішення про допомогу Ізраїлю. Спікер Палати предтавників США повідомив остаточне рішення з приводу надання допомоги для України та Ізраїлю. Вона буде розглядатися двома законопроектами.

Нагадаємо, раніше лідер "республіканців" зробив заяву про допомогу Україні: США потрібна перемога Києва у війні. Якщо агресор Росія здобуде перемогу у війні, імперський апетит Путіна пошириться на НАТО і з'являться серйозні ризики, сказав Мітч Макконнелл.

Як відомо, у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю, написали журналісти американського видання Politico. У публікації вказувалося, що серед" республіканців " в Сенаті є розбіжності щодо того, чи об'єднувати допомогу для двох країн в єдиний пакет. Деякі наполягають, щоб допомога йшла окремо.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.