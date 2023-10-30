Допомога Україні та Ізраїлю: у Конгресі зробили заяву з ініціативи Байдена

Події в Ізраїлі вимагають негайної уваги, потрібно ухвалити рішення, сказав спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон.

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Спікер Палати представників підтримає окремий законопроект про допомогу Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Допомога Україні та Ізраїлю буде розглядатися окремо, а не в одному пакеті, як запропонував президент США Джо Байден. Ситуація в Ізраїлі вимагає негайної уваги, і таку ініціативу підтримають обидві партії в Конгресі. Про це заявив новий спікер Палати представників Майк Джонсон.

В інтерв'ю Fox News він розповів про те, що допомогу Україні та Ізраїлю мають намір розглянути окремо, а не в рамках єдиного пакету, як пропонує президент США Джо Байден.

За словами спікера, він підтримає окремий законопроект, який передбачає надання допомоги Ізраїлю.

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"У всьому світі відбувається багато речей, які нам доведеться зробити, і ми це зробимо. Але прямо зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і я думаю, що нам потрібно відокремити це і довести справу до кінця", - сказав Майк Джонсон і підкреслив, що така ініціатива буде користуватися підтримкою обох партій у Конгресі.

Допомога США Ізраїлю та Україні

Американське агентство Bloomberg 17 жовтня повідомило, що Байден має намір попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Згідно з припущенням журналістів, Білий дім запропонував об'єднати допомогу в один пакет для двох країн, щоб підвищити шанси на схвалення ініціативи з боку Республіканської партії.

Байден 19 жовтня виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та Україні. Глава Білого дому сказав американському народу, що Єрусалиму і Києву потрібно допомогти відбити військову агресію ХАМАС і Росії. Він анонсував свій запит до Конгресу з цього питання.

Наступного дня, 20 жовтня, у Білому домі опублікували повідомлення про те, що Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України. Кошти закладені в рамках широкого пакету допомоги на $106 млрд.доларів. На допомогу Ізраїлю виділено $14,3 млрд.

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