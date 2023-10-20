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"Ми прийдемо і Україна переможе": в Ізраїлі мають намір покарати РФ за підтримку ХАМАС

Андрій Ганчук
20 жовтня 2023, 15:34 оновлено 20 жовтня, 15:41
Один із лідерів правлячої партії Лікуд Амір Вейтман в ефірі пропагандистів Russia Today заявив, що "Росія заплатить" за підтримку "ворогів Ізраїлю".
Вейтман, Україна
В Ізраїлі не забудуть Росії підтримку ХАМАС та Ірану - Вейтман / Коллаж: Главред, фото: скріншот RT, УНІАН

В ефірі державного пропагандистського телеканалу агресора Росії Russia Today один із лідерів правлячої партії Ізраїлю Лікуд Амір Вейтман заявив, що "Росія заплатить" за підтримку терористів ХАМАС та Ірану. Він погрожував Москві допомогою України, яка призведе до перемоги Києва над Москвою.

Під час трансляції RT він різко критикував пропагандистів і сказав, що Росія заплатить за підтримку ворогів Ізраїлю.

"Я розумію, що ви на російській зарплаті, я розумію, що це російська пропаганда, але вам потрібно бути дуже обережними. Тому що от, що я вам скажу: ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас", - заявив Вейтман.

відео дня

Російський "журналіст" здивувався такій риториці і перепитав політика, чи говорить він конкретно про Москву, на що Амір Вейтман відповів ствердно.

Дивіться відео, в якому Вейтман пригрозив РФ відповіддю Ізраїлю за підтримку ХАМАС:

Вейтман
Ізраїль виграє свою війну - Вейтман / Скріншот Главред

Більше того, він погрожував Росії, що Ізраїль не забуде такої позиції російської держави і після перемоги над своїми ворогами допоможе Україні здобути перемогу над російськими окупантами.

"Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, на це піде час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю і ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам кажу. Ви заплатите", - підкреслив Вейтман.

Росія та напад ХАМАС на Ізраїль

Агресорка Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль, щоб дискредитувати Україну, розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними військової розвідки, російське ГРУ передало терористам західну зброю, яку окупанти захопили у боях із ЗСУ. Завдання такої провокації полягає у тому, щоб Київ звинувачували у, мовляв, "продажі зброї бойовикам".

У війні ХАМАС проти Ізраїлю стирчать вуха не лише Ірану, переконаний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, незважаючи на різну історію конфліктів, обидві війни – ланки одного і того ж ланцюга.

Бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль, вважають у Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ. Аналітики дійшли висновку, що бойовики РФ, які виїхали із Білорусі до Африки, там навчали своїх колег застосовувати дрони з механізмом скидання.

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