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Без коштів для України: США готові прийняти рішення про допомогу Ізраїлю

Юрій Берендій
29 жовтня 2023, 23:54
Спікер Палати предтавників США повідомив остаточне рішення з приводу надання допомоги для України та Ізраїлю. Вона буде розглядатись двома законопроектами.
Джонсон
США вже цього тижня можуть прийняти рішення про допомогу Ізраїлю / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Новообраний спікер Палати представників, Майк Джонсон, повідомив, що допомогу від Сполучених Штатів Америки для України та Ізраїлю буде розглядатися двома окремими законопроектами, а не одним, як пропонував Білий дім. Окремий законопроект про допомогу Ізраїлю може бути ухвалений вже цього тижня. Про це Джонсон заявив в інтерв’ю Fox News.

"Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю", – зазначив він, відповідаючи на запитання журналістки стосовно бажання президента Байдена об'єднати рішення щодо надання допомоги.

За його словами, "це нагальна й невідкладна потреба".

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"У світі відбувається багато речей, на які ми повинні реагувати, і ми це робитимемо, але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і, гадаю, ми повинні зробити це окремо. Я вірю, що це буде підтримано обома партіями, і дуже на цьому наполягатиму", - додав Джонсон.

Допомога від США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 150 мільйонів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Водночас, як зазначало видання Politico, пакет допомоги на суму 106 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, може бути заблокованим у Верхній Палаті Конгресу США.

Також, лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл повідомив, що надання допомоги Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, оскільки Збройні Сили України ведуть боротьбу з армією одного із ключових геополітичних супротивників США.

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