У США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю: у Politico назвали причину

Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.

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У лавах "республіканців" розбіжності з приводу того, чи повинен бути один пакет допомоги для України та Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Верхня Палата Конгресу США може заблокувати пакет допомоги в розмірі 106 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїль. У лавах сенаторів-"республіканців" розбіжності щодо того, чи потрібно об'єднувати допомогу відразу двом країнам. Є думки з приводу того, що для Ізраїлю потрібно ухвалити окремий пакет.

Як пише Politico, "республіканці" сумніваються, чи варто об'єднувати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет. Песимізм з'явився навіть серед прихильників ініціативи, які її підтримують за всіма пунктами.

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При цьому сенатор від Флориди, "республіканець" Марко Рубіо вважає, що окремі пакети допомоги Ізраїлю та Україні - "кращий підхід з тактичної точки зору".

"Їх (пакети допомоги різним країнам – ред.) слід розділити. Ізраїльський компонент користується майже переважною підтримкою, і ми можемо добитися цього дуже швидко. Я просто думаю, що з тактичної точки зору це просто кращий підхід", - вважає Рубіо.

Втім, його колега Ліндсі Грем підтримує ухвалення пакету допомоги в нинішньому форматі.

"Я хочу, щоб весь пакет був реалізований. Це чотири проблеми національної безпеки, і ми повинні вирішувати їх як єдине ціле", - сказав Грем.

Також журналісти з посиланням на свої джерела додали, що через складнощі законопроект про допомогу можуть взагалі не ухвалити.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

17 жовтня американське агентство Bloomberg повідомило, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Як припустили журналісти, в Білому домі вирішили оформити один пакет для двох країн, щоб добитися схвалення ініціативи з боку "республіканців".

19 жовтня Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України. У своїй заяві він сказав американському народу, що Єрусалиму потрібно допомогти в боротьбі з ХАМАС, А Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. Ізраїлю планується виділити $ 14,3 млрд.

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