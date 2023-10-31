Лідер "республіканців" - про допомогу Україні: США потрібна перемога Києва

Якщо агресор Росія здобуде перемогу у війні, імперський апетит Путіна пошириться на НАТО і з'являться серйозні ризики, сказав Мітч Макконнелл.

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Путін не зупиниться на Україні, якщо Росія переможе у війні - Макконнелл / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки повинні надати допомогу і Україні, і Ізраїлю одним пакетом. Дії осі зла – Китаю, Росії та Ірану – випробування для американців і всього світу. Для досягнення безпеки потрібно допомогти Києву виграти війну. Інакше імперські амбіції глави Кремля Володимира Путіна зростуть і війна може прийти вже на Захід. Про це заявив лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл.

Як повідомляє CNN, він сказав про те, що зараз потрібно діяти швидко і ухвалити єдиний пакет допомоги для України та Ізраїлю.

"Зараз у Сенату є шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це. Вороги за кордоном будуть уважно стежити і чекати, доки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна підтримка зможе стримати наших супротивників і відновити безпеку", - зазначив американський сенатор.

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За його словами, війни проти України та Ізраїлю – частина одного конфлікту і випробування для всього світу.

"Подумайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тому це не просто випробування для України. Це випробування для США і всього вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", - сказав Макконнелл.

Також політик додав, що допомога Україні – не на шкоду інтересам США. Якщо у війні переможе Росія, Путін піде далі, і ризики війни будуть вже для колективного Заходу.

"Якщо Росія здобуде перемогу, немає жодних сумнівів в тому, що імперський апетит Путіна фактично пошириться на НАТО, що підвищить загрозу трансатлантичному альянсу США і ризик війни для нас", - підкреслив Мітч Макконнелл.

Допомога США Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден 19 жовтня звернувся по Ізраїлю та Україні до американського народу. У своїй промові глава Білого дому сказав, що Єрусалиму і Києву потрібно допомогти у відбитті військової агресії ХАМАС і Росії і анонсував свій запит до Конгресу з цього питання.

20 жовтня в Білому домі оголосили про те, що Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України. Американські президент закликав парламент підтримати пакет допомоги розміром $106 мільярдів доларів. З цієї суми Ізраїлю належить $14,3 млрд.

У США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю, написали журналісти американського видання Politico. У публікації вказувалося, що серед "республіканців" у Сенаті є розбіжності щодо того, чи об'єднувати допомогу для двох країн в єдиний пакет. Деякі наполягають, щоб допомога йшла окремо.

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