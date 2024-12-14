Знищено Су-30 і три локомотиви: ГУР завдало потужних ударів у тилу РФ

Що відомо:
- У Краснодарському краї знищено винищувач Су-30;
- У РФ унаслідок пожежі виведено з ладу три залізничні локомотиви
На військовому аеродромі Кримськ у Краснодарському краї РФ у суботу, 14 грудня, було знищено винищувач Су-30.
Про успішну операцію в тилу РФ йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"14 грудня 2024 року в місті Кримськ Краснодарського краю держави-агресора росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30", - розповіли українські військові розвідники.
Також повідомляється, що напередодні в місті Краснодар унаслідок пожежі було виведено з ладу три залізничні локомотиви.
"Днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа в місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви", - вказується в повідомленні.
ГУР підкреслює, що зазначені військові об'єкти агресор використовував у злочинній війні проти України.
Дивіться відео - у РФ знищили винищувач і три локомотиви:
Раніше повідомлялося про те, що під Москвою ліквідували розробника ракет X-69. Михайло Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БПЛА.
Як повідомляв Главред, 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у який заклали саморобний вибуховий пристрій.
Нагадаємо, під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України.
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Успішні операції ГУР
На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.
У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.
8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.
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