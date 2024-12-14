Знищено Су-30 і три локомотиви: ГУР завдало потужних ударів у тилу РФ

Просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30, розповіли у військовій розвідці.

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ГУР завдало ударів у тилу РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

У Краснодарському краї знищено винищувач Су-30;

У РФ унаслідок пожежі виведено з ладу три залізничні локомотиви

На військовому аеродромі Кримськ у Краснодарському краї РФ у суботу, 14 грудня, було знищено винищувач Су-30.

Про успішну операцію в тилу РФ йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"14 грудня 2024 року в місті Кримськ Краснодарського краю держави-агресора росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30", - розповіли українські військові розвідники.

Також повідомляється, що напередодні в місті Краснодар унаслідок пожежі було виведено з ладу три залізничні локомотиви.

"Днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа в місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви", - вказується в повідомленні.

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ГУР підкреслює, що зазначені військові об'єкти агресор використовував у злочинній війні проти України.

Дивіться відео - у РФ знищили винищувач і три локомотиви:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що під Москвою ліквідували розробника ракет X-69. Михайло Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БПЛА.

Як повідомляв Главред, 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у який заклали саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України.

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