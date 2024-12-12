"У Буданова довгі руки": ГУР під Москвою ліквідувало розробника ракет X-69

Михайло Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БПЛА.

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Михайло Шатський (на фото) був розробником ракет X-69 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ТК Невзорова

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Першим про спецоперацію ГУР повідомив журналіст Олександр Невзоров

Інформацію про ліквідацію чиновника підтвердили джерела в Силах оборони України

У Підмосков'ї в Кузьмінському лісопарку в четвер, 12 грудня, ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Про це повідомив у Telegram колишній депутат Держдуми РФ, російський журналіст Олександр Невзоров.

За його словами, Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БПЛА.

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Невзоров припустив, що ліквідацію здійснило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У (начальника ГУР МО Кирила, - ред.) Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю", - написав публіцист.

Незабаром інформацію про ліквідацію російського чиновника підтвердили РБК-Україна джерела в Силах оборони України. Співрозмовники також повідомили, що це була операція ГУР.

Джерела видання NV у Силах оборони України також підтвердили участь ГУР у ліквідації російського конструктора.

"Нагадуємо, що кожна особа, яка так чи інакше причетна до розвитку російського ВПК і таким чином підтримує російську агресію проти України, є законною ціллю для Сил оборони", - зазначив співрозмовник NV.

Інші успішні операції українських спецслужб:

Раніше Главред писав, що 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у який заклали саморобний вибуховий пристрій.

Пізніше стало відомо, що був ліквідований керівник штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський. Він - військовий злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

16 жовтня під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України.

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Хто такий Михайло Шатський Михайло Шатський є кандидатом технічних наук. Викладав у конструкторському бюро предмет "Системи автоматичного управління космічними літальними апаратами". Займався розробкою і прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж, а також низкою інших питань, пов'язаних із космічними апаратами.

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