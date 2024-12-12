Навіщо Шольц зібрався ще раз зателефонувати Путіну: всі подробиці

Канцлер Німеччини зізнається, що телефонний діалог із Путіним у листопаді був неприємним.

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Шольц пообіцяв зателефонувати Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Коротко:

Путіну не можна сподіватися на ослаблення німецької підтримки України

У Шольца немає ілюзій щодо зміни політики Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про бажання знову зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, незважаючи на безрезультатну телефонну розмову з главою Кремля в листопаді. За словами Шольца, діалог із ним восени був неприємним, повідомляє Die Zeit.

У виданні зазначили, що в щорічному огляді німецького телеканалу RTL Шольц знову прокоментував свою телефонну розмову з Путіним.

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"Це було неприємно, тому що він просто ще раз розповів усі свої наративи", - сказав канцлер ФРН.

Шольц заявив журналістам, що розмова з Путіним була необхідною, щоб дати йому зрозуміти, що не можна сподіватися на ослаблення німецької підтримки України. Крім цього канцлер Німеччини підкреслив, що хотів переконати російського президента в тому, що йому необхідно вивести свої війська з України.

Також Шольц додав, що збирається знову зателефонувати Путіну.

"Це необхідно зробити, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій", - зазначив Шольц.

На фоні запевнень Олафа Шольца у військово-політичній підтримці України, канцлер ФРН пообіцяв допомагати Києву економічно. Так, відкриваючи нещодавно німецько-український економічний форум у Берліні, він закликав німецькі компанії більше інвестувати в Україну, повідомляє DW.

"Якщо ви інвестуєте в Україну сьогодні і найближчими роками, то ви інвестуєте у майбутнього члена ЄС", - сказав Шольц, додавши, що в оборонній промисловості між Німеччиною та Україною вже з'явилися перші спільні підприємства.

"Я думаю, що це має динамічно продовжуватися", - сказав Шольц.

За словами канцлера, після війни Європа побачить темпи економічного зростання та можливості для розвитку в Україні, "які раніше зустрічалися лише у країнах Центральної та Східної Європи, які приєдналися до ЄС за останні два десятиліття".

Німецька економіка відіграла велику роль у цих історіях успіху та отримала від них вигоду, продовжив Шольц.

"Мені хотілося б чогось подібного і щодо України", - підсумував канцлер.

Що відомо про розмову Шольца з Путіним

Як повідомляв Главред, 15 листопада Олаф Шольц уперше за два роки зателефонував Володимиру Путіну. Під час розмови, яка тривала близько години, Шольц заявив співрозмовнику, що ФРН і далі підтримуватиме Україну, стільки, скільки це необхідно.

Німецька опозиція виступила з критикою на адресу канцлера через його переговори з Путіним. Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт жорстко розкритикував Шольца. За словами Гардта, Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Незабаром після цього президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок канцлера Німеччини Путіну "скринькою Пандори". За його словами, російському диктатору вкрай важливо послабити ізоляцію РФ і вести переговори, які нічим не завершуватимуться.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик і державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 року Олаф Шольц заявив, що вступ України до ЄС за прискореною процедурою - неможливий, незважаючи на надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ до України, але водночас наголосив, що блок має знайти швидкі та прагматичні рішення допомогти Україні. Водночас, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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