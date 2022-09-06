Заморити людей голодом: польський прем'єр розкрив небезпечний план Путіна щодо України

Польський прем'єр розкрив небезпечний план Путіна щодо України/ УНІАН, Reuters

Влада країни-агресора, Росії, не захопивши Україну військовим шляхом, може спровокувати в нашій країні продовольча криза і штучний голод. Про це в інтерв'ю місцевим ЗМІ розповів керівник польського Кабміну Матеуш Моравецький.

"Це може бути наступним планом Путіна: ми не можемо перемогти Україну на полі бою, так що давайте спробуємо заморити Україну голодом", — сказав чиновник.

За словами польського прем'єра, РФ не очікувала, що поставки зброї з європейських країн настільки допоможуть українським військовим в обороні і переламають ситуацію на користь ЗСУ.

Видео дня

Саме тому, не захопивши Україну в боях, диктатор Путін може перейти до запасного плану. Моравецький особливо підкреслив, що обіцяні Єврокомісією 9 млрд євро офіційний Київ має отримати якомога швидше.

"Обіцянка Єврокомісії дати Україні 9 мільярдів євро має бути виконана якомога швидше, тому що ми повинні діяти всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз виробила собі як чергову лінію наступу на Україну", — підсумував він.

Позиція Польщі щодо війни Росії проти України

Офіційна Варшава підтримала Київ після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого. Польська держава надає серйозну військову, політичну та гуманітарну допомогу. Польща стала тимчасовим притулком за кордоном для багатьох українців.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявляв, що Росія спеціально створила на Заході ситуацію, при якій Київ можуть вмовляти піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, Варшава як і раніше буде допомагати Києву, а політикам, які пропонують "врятувати чиєсь обличчя", потрібно віддати Росії свій Браденбург і Піренеї.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив Росію про те, що якщо вона зважиться напасти на територію польської держави, 40 мільйонів поляків будуть готові взяти в руки зброю і захищати свою країну. Народ відкидає Російський колоніалізм і імперіалізм і акцентує свою увагу на посиленні і могутності армії.

Інші новини: