Украна з партнерами створює заміну ППО С-300: голова Пентагону заінтригував заявою

За допомогою кількох європейських компаній США працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни ЗРК С-300 та ракети Р-27, заявив Ллойд Остін.

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Партнери допомагають Україні створити заміну С-300 / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, ua.depositphotos.com

США та європейські компанії співпрацюють з Україною у створенні нових систем ППО на заміну ЗРК С-300 та ракети Р-27 класу "повітря-повітря". Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Остін зазначив, що союзники разом з національними директорами з питань озброєнь розширюють можливості промислових баз, щоб задовольнити потреби України. Він підкреслив, що Україна має нарощувати вітчизняне виробництво оборонної продукції.

"Але Україна повинна збільшувати власне оборонне виробництво для її довготермінової безпеки", - наголосив голова Пентагону. відео дня

Нещодавно Данія виділила 150 мільйонів доларів для закупівлі озброєння в українських виробників. Водночас США та низка європейських компаній працюють над створенням заміни систем С-300 та ракет Р-27.

"Сполучені Штати також виділили понад 200 мільйонів доларів для закупівлі критичних компонентів, аби дати змогу Україні виробляти безпілотні літальні апарати і системи радіоелектронної боротьби, які вона настільки ефективно розгортає. Наші директори з питань озброєнь працюють в установленому порядку з коаліціями спроможностей для задоволення цих потреб і прискорення постачань", - додав Остін.

ЗРК С-300 / Інфографіка: Главред

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Засідання "Рамштайн" - останні новини

Нагадаємо, 6 вересня на авіабазі НАТО Рамштайн відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Основні теми: системи ППО, боєприпаси, техніка та посилення далекобійних спроможностей України.

На засіданні Німеччина заявила, що передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 та 77 танків Leopard 1A5, а США оголосили про новий пакет допомоги на 250 млн доларів. Канада надасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7, 1300 боєголовок, 970 кулеметів та 10500 пістолетів.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський звернувся до союзників з низкою важливих питань. Президент України наголосив на успіхах ЗСУ в Курській області, де українські військові контролюють понад 1300 кв. км території. Зеленський підкреслив необхідність посилення ППО України та закликав надати більше далекобійного озброєння.

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