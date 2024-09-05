Україні подарували систему Patriot: президент Румунії оприлюднив закон

Для передачі Україні системи Patriot Румунії було необхідно внести зміни до закону 2017 року.

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Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи ППО Patriot / Колаж: Главред, Фото: presidency.ro, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

За інформацією, опублікованою на сайті президента Румунії в четвер, 5 вересня, Йоганніс підписав указ про набуття чинності відповідного закону.

Законопроєкт ухвалили в понеділок у Сенаті та у вівторок Палата депутатів як орган, що ухвалює рішення, і він спрямований на затвердження акта дарування зенітно-ракетного комплексу Patriot у конфігурації, узгодженої з американським партнером.

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Подробиці передачі ЗРК Patriot Україні

Уряд Румунії також уповноважений зробити необхідні кроки для відновлення наземних засобів протиповітряної оборони. Суми, необхідні для оплати зборів і платежів за відновлення наземних засобів ППО, будуть виділені з бюджету Міністерства національної оборони.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок увечері подякував Румунії за систему Patriot, яку парламент схвалив для передачі Україні.

Як повідомлялося, у червні 2024 року члени Вищої ради національної оборони Румунії на засіданні під головуванням президента Румунії Клауса Йоганніса ухвалили рішення передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Як уточнює румунська служба Радіо Свобода, для передачі Україні системи Patriot необхідно було внести зміни до закону 2017 року, згідно з яким Румунія купила 7 Patriot на майже $4 млрд.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Раніше повідомлялося про те, що Румунія остаточно схвалила передачу Україні ЗРК Patriot. Румунія надішле США листи-пропозиції та узгодження щодо заміни подарованої батареї і розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Румунія передає Україні Patriot із кращою "начинкою". Міністерство оборони країни направило до парламенту законопроєкт, згідно з яким країна передасть Україні систему Patriot. Йдеться про безоплатну передачу українським збройним силам сиситеми Patriot у конфігурації PAC-3+.

Також відомо, що Україна очікує Patriot з Ізраїлю. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що "Залізний купол" не справляється з ракетами дальнього радіусу дії та балістикою, незважаючи на те, що система ППО Ізраїлю має багато рівнів.

/ Главред

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