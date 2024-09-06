УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Курська операція, посилення ППО та припинення агресії РФ: заява Зеленського на "Рамштайн"

Анна Косик
6 вересня 2024, 12:48
185
Президент наголосив, що протягом осені разом із партнерами можливо зробити усе для закінчення російської агресії.
Курська операція, посилення ППО та припинення агресії РФ: заява Зеленського на 'Рамштайн'
Зеленський переконаний, що лише рішучі кроки допоможуть зупинити Путіна / Колаж: Головред, фото: Офіс президента України, скріншот

6 вересня під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виголосив промову, у якій звернувся до союзників щодо ключових питань для досягнення перемоги України та розповів про поточну ситуацію.

Необхідність цих кроків Зеленський пояснює тим, що рішучість України та Заходу може змусити Путіна шукати шляхи для встановлення миру.

Успіхи ЗСУ у Курській області

Зеленський розповів, що сьогодні минув рівно місяць з початку Курської операції ЗСУ на території країни-агресора Росії. Це прикордоння з якого Путін готувався відкрити новий наступ на Україну, зокрема на місто Суми.

відео дня

Станом на зараз Україна контролює територію у понад 1300 кв. км у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами.

Президент підкреслив, що вони просто втекли, коли побачили наближення українських військ. Крім цього глава держави оголосив статистику втрат ворога під час цієї операції - близько 6 тисяч солдатів РФ убиті та поранені, лише у Курській області.

Зеленський пояснив, що завдяки таким діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на нашу територію. Зокрема на місто Суми, як це було у травні, коли Путін почав наступ на Харківщині.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Зміна ситуації на лінії фронту

Зеленський повідомив, що зараз фіксуються і зміни у загальній ситуації у війні. Насамперед, внаслідок українських дій у Курській області Путін показав свої справжні інтереси.

Це, за його словами, тепер для тих, хто досі вірить, що Путін хоче захистити його людей і свої безпекові інтереси, має стати очевидною брехня кремлівського диктатора.

Адже в той час як ЗСУ просуваються на Курщині, російська армія продовжує наступальні операції на території України. При цьому залучає найбільш боєздатні підрозділи для розширення зони окупації в Донецькій області. Це ясний вибір Москви.

Посилення ППО України

Окремо Зеленський наголосив на необхідності підтримки України у сфері посилення протиповітряної оборони. Країна вдячна за надані установки і системи, однак їх все ще недостатньо. У світі є достатньо систем ППО, щоб російський терор не мав результатів.

Але партнери поставили Україні не все обіцяне озброєння, яке потрібне для захисту. Захищатися від російських атак уже допомагають винищувачі F-16, але їх також недостатньо.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія", - додав президент, закликаючи до рішучих дій та тиску на агресора Росію.

Курська операція, посилення ППО та припинення агресії РФ: заява Зеленського на 'Рамштайн'
Які країни обіцяли передати Україні F-16 та скільки / Інфографика: Главред

Дозвіл на застосування далекобійного озброєння

Зеленський звернувся до представників США, Великої Британії та Франції, завдяки чиїй сміливості вже були втілені дуже важливі операції, що дозволили повернути безпеку у Чорне море та повернути продовольство.

Україні зараз необхідно отримати більше засобів ураження та найголовніше - дозвіл на їх використання не лише на території тимчасово окупованих територій, а й Росії. Таким чином РФ можна змотивувати шукати миру.

Президент запропонував ще одну альтернативу - інвестувати у виробництво зброї на території України або створювати спільні виробництва. За його словами, Україна може швидко виробити все що необхідно, але захід має допомогти зробити усе, аби ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія.

Інші новини, що можуть вас зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО Володимир Зеленський мирне врегулювання Рамштайн зустріч Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

У Байдена готуються до перезавантаження відносин США та Росії - The Economist

У Байдена готуються до перезавантаження відносин США та Росії - The Economist

13:59 Світ
Ворог вдарив балістикою по Павлограду: є багато поранених, серед них діти

Ворог вдарив балістикою по Павлограду: є багато поранених, серед них діти

13:47 Україна
У США анонсували новий пакет для України: Байден зробить гучну заяву

У США анонсували новий пакет для України: Байден зробить гучну заяву

13:17 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Син і донька: у мережі з'явилися фото дітей Потапа і Насті Каменських 41012

Син і донька: у мережі з'явилися фото дітей Потапа і Насті Каменських

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання 18859

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

Який годинник справжній: тільки найрозумніший розгадає загадку за 8 секунд 17110

Який годинник справжній: тільки найрозумніший розгадає загадку за 8 секунд

РФ готує другий етап наступу на Україну: на яку область націлилась Росія - Жирохов 8857

РФ готує другий етап наступу на Україну: на яку область націлилась Росія - Жирохов

Останні новини

14:34

Старий бабусин секрет: як почистити кілограми горіхів за хвилини - простий метод

14:24

Нардеп від ЄС Ар'єв купив квартиру у Хорватії за 3,5 млн грн і торгує золотом - ЗМІ

14:19

Треба знайти слово "джип" за 8 секунд: загадка, яка спантеличить кожного

13:59

У Байдена готуються до перезавантаження відносин США та Росії - The Economist

13:47

Ворог вдарив балістикою по Павлограду: є багато поранених, серед них дітиФото

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
13:37

Гороскоп на завтра 7 вересня: Скорпіонам - підстава, Левам - вечір релаксу

13:26

Церковне свято 7 вересня: що заборонено робити на передсвято Різдва Богородиці

13:23

"Дуже повільний запуск": у сина Анатолія Анатоліча затримка мовленнєвого розвитку

13:18

Спека цього літа не межа: Європу може "розжарити" до рекордних температур

Реклама
13:17

У США анонсували новий пакет для України: Байден зробить гучну заяву

13:16

"Я люблю вас безмежно": співачка Камалія вразила шанувальників - причина

13:16

Жінка знайшла таємний отвір всередині мікрохвильовки: те, що було всередині - гидкоВідео

12:56

Вночі буде холодно: синоптик сказав, чого чекати від погоди на вихідних

12:48

Курська операція, посилення ППО та припинення агресії РФ: заява Зеленського на "Рамштайн"

12:42

Божественно: бомбічний рецепт бендериків - одразу готуйте подвійну порціюВідео

12:37

РФ візьме ракети в Ірану: Кочетков сказав, чи будуть атаки щодня

12:26

Як очистити стару ванну до білого кольору: засіб, який видалить усю іржуВідео

12:24

Зовсім поганий: молода дружина путініста Євгена Петросяна довела його "до ручки"

12:22

Удар по управліннях ФСБ, МВС і "Единой России": ЗМІ дізналися про кібератаку ГУР по РФ

11:47

Загрози для Сум більше немає: Зеленський розповів про операцію на Курщині та втрати РФВідео

Реклама
11:35

Арешт за ордером МКС: прокурор розповів, як Путін може опинитися у в'язниці

11:33

Немов копії одна одної: Джамала показала рідкісне фото старшої сестри

11:19

Зеленський прибув до Німеччини і зустрінеться з Шольцем та Остіном: про що говоритимуть

11:15

Путін натякає своїй коханці на нових дітей

11:02

У Павлограді прогриміли вибухи: ворог завдав руйнувань, є постраждалі

11:00

Україна з Курської області не піде: які цілі у Києва і чого чекати від ЗСУ

10:53

У Пугачової та Галкіна хочуть відібрати дітей

10:52

Чим обробити стіни від вогкості та грибка: найпростіший і робочий засібВідео

10:47

ЗСУ повернули контроль над частиною Нью-Йорка та прорвалися з оточення - "Азов"

10:45

Китайський гороскоп на завтра 7 вересня: Півням - зміни, Козлам - жалість

10:43

"Здоров'я підводить": у ДБР зробили заяву після повідомлень про "смерть Шуфрича"

10:36

РФ могла перекинути війська із Покровського напрямку на Курськ: в ISW розкрили загрози

10:27

У важкому стані: батько Кіркорова в лікарні

10:07

Кочетков сказав, чим ЗСУ можуть збивати ракети, які Іран поставить РФ

09:56

Росія може дотиснути Білорусь: в ДПСУ попередили українців про небезпеку

09:45

Битва за Покровськ відбудеться восени: Селезньов розкрив, чому РФ призупинила наступ

09:26

"Каре - значить розлучення": зрадниця Тодоренко зробила приголомшливу заяву

09:14

Британія надасть Україні 650 універсальних ракет для ППО: у чому їх переваги

09:08

Як зняти старий скотч із пластику на вікнах: дуже простий, але ефективний спосібВідео

09:05

Сили ППО вже збили 27 "Шахедів", ще кілька літають на півночі країни

Реклама
09:01

"Змиритися складно": дружина путініста Ігоря Ніколаєва висловилася про другу вагітність

08:48

Росіяни приготували план захоплення двох важливих міст: в ISW розкрили мету окупантів

08:31

США допоможуть Україні підготуватися: Кірбі зробив заяву про мирні переговори з РФ

08:14

"Нерукодайна особистість": Басков не зможе побачити рідного сина

08:10

Дальності ATACMS не вистачить, щоб збити: чим небезпечна поява іранських ракет у РосіїПогляд

07:58

ЗСУ потужно вибили росіян та звільнили понад 5 кв. км: у DeepState розкрили деталі

07:39

Наступ РФ на Вугледар: в ISW оцінили шанси окупантів на успіх

07:05

Треба мати "зір орла", щоб знайти шпильку серед скріпок: на загадку дається всього 9 секунд

06:40

Львівщину атакували "Шахеди": прогримів вибух і спалахнула пожежа

06:10

Останнє літо РосіїПогляд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти