Курська операція, посилення ППО та припинення агресії РФ: заява Зеленського на 'Рамштайн'

Президент наголосив, що протягом осені разом із партнерами можливо зробити усе для закінчення російської агресії.

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Зеленський переконаний, що лише рішучі кроки допоможуть зупинити Путіна / Колаж: Головред, фото: Офіс президента України, скріншот

6 вересня під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" виголосив промову, у якій звернувся до союзників щодо ключових питань для досягнення перемоги України та розповів про поточну ситуацію.

Необхідність цих кроків Зеленський пояснює тим, що рішучість України та Заходу може змусити Путіна шукати шляхи для встановлення миру.

Успіхи ЗСУ у Курській області

Зеленський розповів, що сьогодні минув рівно місяць з початку Курської операції ЗСУ на території країни-агресора Росії. Це прикордоння з якого Путін готувався відкрити новий наступ на Україну, зокрема на місто Суми.

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Станом на зараз Україна контролює територію у понад 1300 кв. км у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами.

Президент підкреслив, що вони просто втекли, коли побачили наближення українських військ. Крім цього глава держави оголосив статистику втрат ворога під час цієї операції - близько 6 тисяч солдатів РФ убиті та поранені, лише у Курській області.

Зеленський пояснив, що завдяки таким діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на нашу територію. Зокрема на місто Суми, як це було у травні, коли Путін почав наступ на Харківщині.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Зміна ситуації на лінії фронту

Зеленський повідомив, що зараз фіксуються і зміни у загальній ситуації у війні. Насамперед, внаслідок українських дій у Курській області Путін показав свої справжні інтереси.

Це, за його словами, тепер для тих, хто досі вірить, що Путін хоче захистити його людей і свої безпекові інтереси, має стати очевидною брехня кремлівського диктатора.

Адже в той час як ЗСУ просуваються на Курщині, російська армія продовжує наступальні операції на території України. При цьому залучає найбільш боєздатні підрозділи для розширення зони окупації в Донецькій області. Це ясний вибір Москви.

Посилення ППО України

Окремо Зеленський наголосив на необхідності підтримки України у сфері посилення протиповітряної оборони. Країна вдячна за надані установки і системи, однак їх все ще недостатньо. У світі є достатньо систем ППО, щоб російський терор не мав результатів.

Але партнери поставили Україні не все обіцяне озброєння, яке потрібне для захисту. Захищатися від російських атак уже допомагають винищувачі F-16, але їх також недостатньо.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія", - додав президент, закликаючи до рішучих дій та тиску на агресора Росію.

Які країни обіцяли передати Україні F-16 та скільки / Інфографика: Главред

Дозвіл на застосування далекобійного озброєння

Зеленський звернувся до представників США, Великої Британії та Франції, завдяки чиїй сміливості вже були втілені дуже важливі операції, що дозволили повернути безпеку у Чорне море та повернути продовольство.

Україні зараз необхідно отримати більше засобів ураження та найголовніше - дозвіл на їх використання не лише на території тимчасово окупованих територій, а й Росії. Таким чином РФ можна змотивувати шукати миру.

Президент запропонував ще одну альтернативу - інвестувати у виробництво зброї на території України або створювати спільні виробництва. За його словами, Україна може швидко виробити все що необхідно, але захід має допомогти зробити усе, аби ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія.

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