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Танки Leopard, потужні гаубиці та боєголовки для ЗСУ: перші результати "Рамштайна"

Олексій Тесля
6 вересня 2024, 14:42
395
Під час зустрічі учасники "Рамштайну" заявили про беззастережну підтримку України.
Леопард, самохідна гаубиця 2000
ЗСУ отримають нову партію танків Leopard і гаубиць Panzerhaubitze 2000 / Колаж: Главред, Фото: Bundeswehr/PAO eFP, 33 окрема механізована бригада

У Німеччині, на авіабазі НАТО Рамштайн, у п'ятницю, 6 вересня, відбувається 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Розпочали 24-те засідання у форматі Рамштайн. Наш фокус: 1) Забезпечення України системами ППО та ракетами до них; 2) Боєприпаси та техніка для наших бригад; 3) Посилення далекобійних спроможностей нашої країни. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії", - написав міністр оборони України Рустем Умеров у Facebook.

Під час зустрічі учасники заявили про беззастережну підтримку України. При цьому було озвучено кілька нових пакетів допомоги для України.

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Танки Leopard і гаубиці Panzerhaubitze 2000

Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, а разом з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість - у 2025 році, повідомляє Spiegel.

Він уточнив, що Німеччина з іншими європейськими партнерами готується передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5. Як зазначив міністр оборони, союзники "хочуть якомога швидше" зробити це. Танки Leopard 1A5 передадуть Україні Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами.

Танки Leopard, потужні гаубиці та боєголовки для ЗСУ: перші результати 'Рамштайна'
/ Инфографика Главред

Чверть мільярда доларів від США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосить у п'ятницю про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, повідомив глава американського оборонного відомства Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Я радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет допомоги у сфері безпеки для України на суму 250 мільйонів доларів", - сказав Остін.

Двигуни та боєголовки для авіаційних ракет

Зі свого боку міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Канада передасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них.

Ці ракети зараз, за словами міністра, готуються до відправки в Польщу. Вони прибудуть туди найближчими місяцями. Раніше їх використовували військово-повітряні сили Канади (RCAF) на винищувачах CF-18, але зараз ракетні двигуни списані.

Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо

Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина).

Це буде перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком.

Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі.

Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун.

Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ.

Однією з головних тем "Рамштайна-24" буде зміцнення ППО.

Анонсуючи засідання, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включно з можливостями протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Рустем Умеров поспілкувався зі своїм колегою Ллойдом Остіном. Під час зустрічі сторони обговорили постачання нового озброєння і ППО для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США виділили новий пакет допомоги. Вартість пакета військової допомоги становить 200 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, Пентагон оголосив про передачу Україні озброєння на суму 2,3 мільярда доларів. Ллойд Остін додав, що до цього пакету допомоги увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США.

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