На Україну очікують вирішальні тижні і місяці, особливо на Донбасі - Білий дім

Колективний Захід працює над тим, щоб в найкоротші терміни надати Україні військову допомогу, сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

На Україну очукує складний період на полі бою, особливо в боях з окупантами РФ на Донбасі - Білий дім / Колаж Міноборони РФ, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

На війні з Росією на Україну очікують вирішальні тижні і місяці. Особливо в ситуації з боями на Донбасі. Українським військам потрібна зброя, і колективний Захід працює над тим, щоб надати Києву потрібну допомогу в найкоротші терміни. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Білого дому з національної безпеки і оборони Джон Кірбі.

В інтерв'ю Rmf він розповів про те, що на Україну чекає вирішальний період в найближчі тижні і місяці, особливо в ситуації з боями в Донецькій і Луганській областях.

Коментуючи дискусію Німеччини та Польщі з питань постачань Україні танків Leopard 2, він зазначив, що Берлін і Варшава підтримують Київ. Всі розуміють обстановку. Україні знадобляться озброєння і союзники працюють над тим, щоб доставити військову допомогу в найкоротші терміни.

"Вони важливі зацікавлені сторони в підтримці оборонних потреб України, вони знають, що поставлено на карту, і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні і місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння - це те, що і далі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, що доставити військову допомогу в найкоротші терміни", - підкреслив Джон Кірбі.

Прогнози щодо війни Росії проти України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що незважаючи на слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про те, що Україні буде дуже складно вибити російських окупантів зі своїх територій у 2023 році, прогнози розвідки не змінилися.

Як вважають в ГУР, Україна може перемогти у війні з Росією вже цього року.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Марк Хертлінг вважає, що весна стане головним і переломним моментом у війні Росії та України.

Путін посилить свої війська новими мобілізованими. Україні потрібно буде проводити загальновійськові операції на півдні та сході країни, а також відбивати атаки ворога на Донбасі.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує наступ агресора Росії в лютому-березні. Москва має намір кинути 200 тисяч військ, щоб спробувати захопити Донбас. Однак якщо окупант не збере ударне угруповання до цього часу, ЗСУ першими завдадуть удару і підуть у наступ на одному з напрямків.

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Загроза наступу Росії: