Помста за бомбардування Києва: український моряк в Іспанії затопив яхту путінського олігарха

Яхта Олександра Міхєєва Леді Анастасія / Gaceta Náutica

Український матрос розкішної яхти Леді Анастасія віце - президента компанії РФ з виробництва зброї Ростех Олександра Міхєєва, затопив її.

Свій вчинок він пояснив помстою за ракетний удар російських окупантів по Києву, нанесений 24 лютого, пише Ultimahora.es.

Історія сталася на Майорці в порту Адріано, де базується яхта Міхєєва.

Затриманий український моряк вказує, що власник корабля відповідає за виробництво зброї, за допомогою якої на його країну нападають. Він вирішив помститися господареві яхти.

Українець відкрив великий клапан в машинному відділенні яхти і другий в іншому відсіку, де живе екіпаж. Він закрив паливні крани і вимкнув електрику, щоб не було витоків.

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Коли приїхала поліція, моряк сказав їм: "Ввласник цього корабля — злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців".

Додамо, що іспанський суд, дізнавшись обставини інциденту з яхтою ціною 7 мільйонів євро, виправдав українського моряка.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.