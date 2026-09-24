Українець влаштував різанину в Польщі - Зеленський відреагував

Напад у монастирі Польщі забрав життя священника, ще четверо людей поранені. Нападника, 31-річного громадянина України, затримала поліція.

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Різанина в Ярославі - поліція затримала громадянина України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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У Ярославі під час нападу загинув священник

Поліція затримала 31-річного громадянина України

У польському Ярославі під час нападу з ножем на території абатства загинув священник, ще четверо людей отримали поранення. Поліція затримала 31-річного громадянина України, який, за попередніми даними, напав на п’ятьох людей. Про це повідомляє польське видання TVN24.

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Інцидент стався вранці 24 вересня на території абатства бенедиктинок. Серед постраждалих - священнослужителі, пов’язані з Центром формування християнської культури. Слідчі встановлюють усі обставини події та можливий мотив нападника.

Настоятелька монастиря сестра Барбара Дендор розповіла, що трагедія сильно вдарила по спільноті, хоча безпосередньо черниці не були учасницями нападу.

"Ця подія сталася в Центрі формування християнської культури і безпосередньо не стосувалася сестер, але ми - як одна родина, і нам це дуже боляче. Я не бачила цієї події, але з розповідей знаю, що сталося. З вуст молоді я чула, що "це якийсь божевільний!"", - сказала сестра Барбара.

За її словами, серед постраждалих опинилися не тільки представники духовенства, а й миряни.

Очевидиця події розповіла польським журналістам про послідовність нападу. За її словами, першим нападник атакував священника, після чого намагався завдати ударів іншим людям.

"Чоловік віком близько 30 років ударив священника в шийну артерію. Священник впав. Чоловік, що стояв поруч, намагався врятувати священника і просив, щоб нападник відступив. Тоді нападник обернувся й ударив у спину священника, який йшов до сповідальні. А потім побіг до кав’ярні й там ударив священника по голові", - розповіла очевиця.

Реакція Зеленського

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна висловлює співчуття родині загиблого та бажає одужання постраждалим.

"Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності встановити всі обставини події та притягнути винного до відповідальності.

"Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин", - наголосив Зеленський.

Політика Польщі щодо України змінилась - експерт

Польща прагне зберегти провідну роль у відносинах з Україною, однак після зміни геополітичних умов Варшава вже не може розраховувати на колишню модель впливу. Про це повідомив директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Польща, безумовно, хотіла б і надалі залишатися головним покровителем України завжди й у всьому. Вона хотіла б, щоб Україна перебувала у фарватері польської політики, а Варшава була лідером. Але ситуація є іншою", - підкреслив Кулик.

Окремим фактором впливу Польщі Кулик назвав її економічне становище. Європейська комісія прогнозує зростання польської економіки на 3,5% у 2026 році, тоді як для Німеччини очікується 0,6%.

Експерт вважає, що економічний потенціал Варшави матиме значення і для майбутнього регіонального співробітництва.

"За темпами розвитку та рівнем добробуту вона демонструє дуже високі показники й випередила Німеччину", - зазначив він.

Після завершення війни Польща також матиме можливість впливати на формування нових економічних та безпекових механізмів у Східній Європі. Йдеться не лише про відновлення України, а й про ширшу конфігурацію регіональної взаємодії.

"Після війни ані відновлення України, ані формування нової архітектури безпеки та економічного співробітництва у Східній Європі не будуть можливими без участі Польщі. У Варшаві це добре розуміють і, безумовно, прагнутимуть отримати з цього власні політичні та економічні дивіденди. І Україна також має це чітко усвідомлювати", - додав Кулик.

Відносини між Україною та Польщею - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральне консульство України в Гданську поінформувало про напад на двох українських неповнолітніх у Бидгощі. Консульство зазначило, що напад на підлітків стався 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу. Інцидент стався 14 серпня, потерпілі - 14‑річна дівчинка та 12‑річний хлопчик, після чого до поліції подано заяву.

Керівник Центру досліджень Росії та екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко висловив оцінку європейських перспектив України. Він підкреслив, що Україна стане конкурентом для низки європейських країн, зокрема й Польщі, у ключових галузях. За його словами, йдеться про конкуренцію в металургії, сільському господарстві та транспортних перевезеннях.

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив про погіршення ставлення до української тематики в суспільстві країни. Він повідомив, що посилилися антиукраїнські настрої і це супроводжується політичною інструменталізацією теми. За повідомленнями, зростає кількість злочинів на етнічному ґрунті і українське питання використовується в політичній боротьбі напередодні парламентських виборів 2027 року.

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Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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