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Що "погасить" економіку РФ: розкрито сценарій краху режиму Путіна

Олексій Тесля
24 вересня 2026, 19:58
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Зазвичай зміна влади в Росії відбувається внаслідок палацових переворотів, зазначає Андрій Новак.
Військова економіка РФ зазнала серйозних тріщин
Розкрито сценарій краху економіки РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливі моменти із заяв Новака:

  • Зміна влади в РФ може відбутися в результаті палацового перевороту
  • Крах економіки РФ та російської державності буде комплексним

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував питання про те, як може виглядати економічний крах країни-агресора РФ.

"Економіка не згасне, як лампочка від одного дотику до вимикача. Вона існуватиме хоча б у вигляді бартерної економіки, і ми це бачили після краху Радянського Союзу", - сказав він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт нагадав, що зазвичай зміна влади в Росії відбувається внаслідок палацових переворотів.

"А остаточним аргументом для того, щоб цей переворот відбувся, може стати будь-яка комбінація критично негативних факторів: обвал російської економіки та рубля (а він неминуче обвалиться, про що свідчить уже сьогоднішнє фінансове становище Росії), поглиблення паливної кризи, коли зупиниться автомобільний, залізничний та авіаційний рух (ознаки цього ми бачимо вже зараз), серйозні проблеми на ключових російських підприємствах, власники яких зрозуміють, що з Путіним немає жодних життєвих перспектив, і це потрібно змінювати. Саме з таких причин може статися палацовий переворот, коли низи не можуть, а верхи не хочуть терпіти ситуацію, що склалася", - уточнив він.

Разом з тим співрозмовник попередив, що крах економіки Росії та російської державності буде комплексним і дуже швидким - набагато швидшим, ніж крах СРСР.

"Зокрема, зараз питання полягає в тому, як у Росії формуватимуть бюджет на 2027 рік, щоб він мав хоча б відносну схожість із реальністю? Як російська влада складатиме його, виходячи з яких доходів і витрат, якщо планує вести війну, - неясно. Ухвалення бюджету на наступний рік багато чого покаже з економічної точки зору", - додав Новак.

Чи можливий внутрішній розкол у РФ: оцінка експерта

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука висловився щодо ймовірності масштабного внутрішнього протистояння в Росії. За його оцінкою, окремі представники російської еліти можуть бути незадоволені тим, що відбувається, проте їхні можливості впливати на ситуацію сьогодні залишаються обмеженими.

За словами Туки, російська влада в останні роки посилювала контроль над політичною системою, одночасно скорочуючи простір для діяльності опозиційних сил та усуваючи потенційні центри організованого опору. Особливо помітним, на думку експерта, цей процес став протягом останніх двох років.

У результаті, стверджує Тука, у країні практично не залишилося самостійних політичних сил або впливових фігур, які могли б об’єднати незадоволених, сформувати організований рух і кинути серйозний виклик чинній владі.

Раніше з’явився прогноз щодо бунту в РФ із падінням влади. У Володимира Путіна очевидна надідея: він закінчить війну, лише якщо в РФ усе завалиться, вважає Іван Преображенський.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-суспільства зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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