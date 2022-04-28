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Україні вирішувати, чи переносити війну на територію Росії - держсекретар Блінкен

28 квітня 2022, 08:49

Блінкен каже, що завдання Білого дому зараз – щоб українська держава отримала все необхідне для того, щоб витіснити окупантів зі своїх територій.

Блінкен, вибух
Ентоні Блінкен / колаж УНІАН і Скріншот відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що саме влада України повинна вирішувати, чи переносити їм бойові дії на територію Росії. З такою заявою він виступив у Сенаті, повідомляє канал CNBC.

"Окреме питання полягає в тому, чи повинні українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій власний погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку - це їх власне рішення", - заявив держсекретар США

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Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія прагнула відібрати в України суверенітет і незалежність, але це країні-агресору не вдалося.

Про це глава американського зовнішньополітичного відомства сказав під час прес-конференції, яка пройшла поблизу польсько-українського кордону.

"Вона (Росія — Главред) прагнула утвердити силу своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз зворотне. Ми не знаємо, як буде розгортатися Інша війна, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін", — заявив Блінкен.

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Автор: Єгор Бунін
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Ентоні Блінкен новини України війна Росії та України
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