Удар по Путіну: США можуть запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої - WSJ

Багато американських чиновників вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде сприйнято, як особистий удар по Путіну.
США відкладають введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна. Офіційні особи заявили, що Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистих статків президента РФ за кордоном, пише Wall Street Journal.
Багато американських чиновників вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде сприйнято, як особистий удар по Путіну. Це в свою чергу може призвести до подальшої ескалації взаємин між Росією і США.
За повідомленнями американських чиновників, Міністерство фінансів США підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, але поки його призупинило його імплементацію.
Кремль заперечує будь-які відносини між президентом РФ і олімпійською чемпіонкою.
Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна
Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.
Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.
Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики-персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.
Раньше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.
Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.
Читайте також:
- Путін допустив 3 помилки наступаючи на Донбас і південь України: тепер він залишиться без армії-експерт
- Британія не зупиниться, поки Путін не програє-МЗС Британії
- Путін "поховав" договір про мир після приниження від ЗСУ-Financial Times