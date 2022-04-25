Удар по Путіну: США можуть запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої - WSJ

США можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої / Фото: theins.ru

США відкладають введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна. Офіційні особи заявили, що Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистих статків президента РФ за кордоном, пише Wall Street Journal.

Багато американських чиновників вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде сприйнято, як особистий удар по Путіну. Це в свою чергу може призвести до подальшої ескалації взаємин між Росією і США.

За повідомленнями американських чиновників, Міністерство фінансів США підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, але поки його призупинило його імплементацію.

Кремль заперечує будь-які відносини між президентом РФ і олімпійською чемпіонкою.

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики-персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раньше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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