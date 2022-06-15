УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україні потрібно більше важкої зброї: генсек НАТО закликав нарощувати поставки

15 червня 2022, 06:45

Країни Північноатлантичного Альянсу повинні бути готові надавати допомогу Києву тривалий час, оскільки складно передбачити, як завершиться війна.

Столтенберг
Україна повинна отримати більше зброї від країн НАТО, сказав Столтенберг / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу повинні надати українській армії більше важкого озброєння для протистояння Росії. При цьому всі держави повинні бути готові допомагати Україні тривалий час.

Про це Столтенберг сказав 14 червня на брифінгу після зустрічі лідерів семи країн НАТО, передає пресслужба блоку.

Генсек Альянсу зазначив, що союзники по Альянсу повинні нарощувати поставки озброєння. Це питання буде обговорюватися в першу чергу у форматі контактної групи Рамштайн, зустріч якої відбудеться 15 червня.

"Ми не можемо передбачити, як ця війна завершиться, але повинні бути готові надавати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися в Брюсселі", – додав Столтенберг і нагадав, що союзники НАТО підтримують Україну з 2014 року, проводять тренування і надають обладнання для десятків тисяч українських солдатів і офіцерів, які зараз знаходяться на лінії фронту.

У свою чергу, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що його країна разом з Німеччиною вже незабаром буде готові передати Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 року. Це відбудеться одразу після того, як українські екіпажі завершать тренування.

Рютте підкреслив: дуже важливо, щоби Росія програла війну з Україною. Тому необхідно, щоби Збройні Сили України мали доступ до всіх необхідних видів озброєння.

Зі свого боку польський прем'єр Матеуш Моравецький, виступаючи на цій же зустрічі, сказав, що Захід "робить недостатньо" для підтримки України. Тому він закликав відправляти Києву більше зброї, включаючи артилерію.

"У нас не буде виправдань, якщо ми дозволимо Росії перемогти. Це буде повний провал і катастрофа для Європейського Союзу, для наших цінностей і для НАТО", – сказав Моравецький.

Нагадаємо, американський телеканал CNN з посиланням на своє джерело в Міноборони США повідомляв, що влада США очікує, що вже 15 середу в рамках третьої зустрічі глав військових відомств західних держав у форматі Рамштайн будуть анонсовані додаткові поставки важкої зброї Україні.

Дивіться сюжет про новий пакет військової допомоги для України:

Інші новини:

війна в Україні НАТО військова допомога Йенс Столтенберг постачання зброї новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:15

Вночі окупанти накрили "Ураганами" місто на Дніпропетровщині: є загиблі

06:45

Україні потрібно більше важкої зброї: генсек НАТО закликав нарощувати поставкиВідео

06:35

"Тайвань-наш" та ігри Сі Цзіньпіна: чи почнеться третя світова війнаПогляд

05:22

Не лише зброя: військовий експерт пояснив, чого не вистачає ЗСУ для успішного контрнаступуВідео

05:05

"Ліфчики - пережитки минулого": дружину Сергія Бабкіна підкололи за фото без білизни

Реклама
04:50

"Забрали абсолютно все": в потязі обікрали відомого українського музиканта

04:20

Перші партії зброї з США за ленд-лізом Україна отримає наприкінці червня – початку липня – ЖдановВідео

04:18

48-річна Вікторія Бекхем в костюмі шпигунки захопила фанатів точеним формами

03:42

Гордість і позорище: Слава Дьомін розповів, хто з українських співачок здивував його під час війни

03:40

В Україну увірветься антициклон David: синоптики розповіли, коли прийде спекаВідео

03:20

Найсмачніша молода картопля з хрусткою скоринкою: чудовий рецептВідео

03:10

Гороскоп Таро на липень: Терезам - заздрість, Скорпіонам - прибуток, Стрільцям - неймовірна удачаВідео

02:18

Любить молоденьких: Мадонна на прогулянці показала нового бойфренда

02:03

Досягають всього самі: 4 найуспішніших чоловіки зодіакуВідео

01:32

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса розповіла, як він робить їй болячеВідео

01:31

Військовий експерт пояснив, хто з країн Європи найсильніше гальмує поставки зброї для України

00:51

Прикмети на 15 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:16

Пентагон назвав достовірними дані про втрати України у війні з РФВідео

14 червня, вівторок
23:57

Арестович розповів про "день української артилерії"

23:50

Дорофєєва порадила, як переживати тривожність і панічні атаки

Реклама
23:41

Ксенія Мішина порушила закон в Бельгії і заплатила штраф у розмірі української "мінімалки"

23:39

Збірна України зіграла внічию з Ірландією в Лізі НаційВідео

23:34

Шарліз Терон стала брюнеткою

23:22

"Триматися життєво необхідно": Зеленський звернувся до бійців ЗСУ на ДонбасіВідео

23:13

The Hardkiss виступить на одній сцені з Metallica в Празі

23:03

"Путін у комі": ЗМІ повідомили про невдалу операцію глави Кремля і розробку сценарію передачі владиВідео

23:00

"Мамина любов немає спротиву і меж": рецензія на фільм "Доктор Стрендж: в мультивсесвіті божевілля"Відео

22:38

"Невимовна втрата": в Мережі відреагували на трагічну загибель активіста Романа Ратушного

22:22

"Наші руки закривавлені": Щварценеггер обрушився на Європу за співпрацю з Росією

22:19

Валерій Меладзе виступив в Росії після антивоєнних висловлювань і оголошення про відхід зі сцениВідео

21:31

В РНБО спростували головні фейки про виїзд військовозобов'язаних чоловіків з УкраїниВідео

21:22

Ілона Гвоздьова проти ЛГБТ: згадала скандал з Меловіном і вибачилася перед психічно хворими

21:05

Ніяких важливих справ більше: в Україні ліквідували російського прокурора-полковника

20:57

Сховища та залізниця: Байден озвучив нові ідеї щодо вивезення зерна з України

20:38

Путін зібрався захопити всю Україну, проте план приречений на провал – Міноборони СШАВідео

20:30

У Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні на "Раммштайні-3" - CNNВідео

20:24

Росіяни посилюються для штурму Сєвєродонецька і зазнають втрат - ГенштабВідео

20:23

Війна в Україні може затягнутися до 10 років - CNBC

20:10

Прикмети на 16 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Безплідні мрії: у Росії показали карту бажаного окупантами розділу УкраїниВідео

Реклама
19:31

Перелом у війні з Росією: чому друга половина червня буде знаковоюПогляд

19:30

Поразка України призведе до нового удару Росії: Зеленський попередив Захід про напад ПутінаВідео

19:25

Зеленський розповів про мир з Росією після ПутінаВідео

19:23

Неймовірне везіння і зміни на краще: 3 знаки стануть справжніми щасливчиками влітку 2022Відео

19:18

У Кабміні, пояснили чи пройде в 2022 році пенсійна реформа і чи піднімуть соцвиплати

18:57

Брітні Спірс довелося укласти шлюбний контракт з молодим чоловіком - озвучені незвичайні умови

18:47

Мовляв, новини з України дуже токсичні: Єфросиніна розповіла, як європейці втомилися від нашої війниВідео

18:35

У Міноборони розповіли, чи будуть закликати жінок на фронтВідео

18:34

Завершення війни і звільнення територій: Зеленський поставив Кремлю умову щодо зустрічі з ПутінимВідео

18:23

Олег Жданов. Чого чекати на фронті найближчим часомВідеоблоги

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти