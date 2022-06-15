Україні потрібно більше важкої зброї: генсек НАТО закликав нарощувати поставки

Україна повинна отримати більше зброї від країн НАТО, сказав Столтенберг / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу повинні надати українській армії більше важкого озброєння для протистояння Росії. При цьому всі держави повинні бути готові допомагати Україні тривалий час.

Про це Столтенберг сказав 14 червня на брифінгу після зустрічі лідерів семи країн НАТО, передає пресслужба блоку.

Генсек Альянсу зазначив, що союзники по Альянсу повинні нарощувати поставки озброєння. Це питання буде обговорюватися в першу чергу у форматі контактної групи Рамштайн, зустріч якої відбудеться 15 червня.

"Ми не можемо передбачити, як ця війна завершиться, але повинні бути готові надавати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися в Брюсселі", – додав Столтенберг і нагадав, що союзники НАТО підтримують Україну з 2014 року, проводять тренування і надають обладнання для десятків тисяч українських солдатів і офіцерів, які зараз знаходяться на лінії фронту.

У свою чергу, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що його країна разом з Німеччиною вже незабаром буде готові передати Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 року. Це відбудеться одразу після того, як українські екіпажі завершать тренування.

Рютте підкреслив: дуже важливо, щоби Росія програла війну з Україною. Тому необхідно, щоби Збройні Сили України мали доступ до всіх необхідних видів озброєння.

Зі свого боку польський прем'єр Матеуш Моравецький, виступаючи на цій же зустрічі, сказав, що Захід "робить недостатньо" для підтримки України. Тому він закликав відправляти Києву більше зброї, включаючи артилерію.

"У нас не буде виправдань, якщо ми дозволимо Росії перемогти. Це буде повний провал і катастрофа для Європейського Союзу, для наших цінностей і для НАТО", – сказав Моравецький.

Нагадаємо, американський телеканал CNN з посиланням на своє джерело в Міноборони США повідомляв, що влада США очікує, що вже 15 середу в рамках третьої зустрічі глав військових відомств західних держав у форматі Рамштайн будуть анонсовані додаткові поставки важкої зброї Україні.

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