Союзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні – Піонтковський

Російський публіцист упевнений, що "план Б" для України дасть необхідний результат.
Перемога України у війні проти Росії залежить від західних партнерів і масштабів їх військової допомоги.
Російський публіцист Андрій Піонтковський нагадав, що 15 червня, в Брюсселі відбудеться чергова зустріч "Рамштайн-3", на якій обговорюватимуться надання Україні зброї, пише 24 канал.
Однак, якщо результатом цієї зустрічі знову стане лише незначне просування, слід переходити до "плану Б", де ключову роль гратимуть Великобританія і Польща
Йдеться про план прем'єр – міністра Бориса Джонсона щодо військової коаліції трьох держав - Україна, Великобританія і Польща.
"Тому в разі невдачі "Рамштайна", якщо звідти будуть посилати якісь невизначені сигнали, а список Подоляка не буде задоволений, потрібно переходити до другого плану. Думаю, що Польща і Великобританія будуть до цього готові", - пояснив Піонтковський.
Публіцист вважає, що Великобританія бачить в сьогоднішній Україні Англію 1940 року – найсвятішу сторінку в своїй історії, коли британці фактично в одиночку захищали світ від Гітлера. Те саме зараз роблять і українці.
читайте такожЯк Борис Джонсон врятував себе і Україну від забуттяНагадаємо, про плани створити такий альянс глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив 25 січня. Він зазначив, що Київ ставить перед собою завдання створення серйозних альянсів і продовжує шукати шляхи для організації оптимальних для держави союзів.
Польща і Великобританія допомагатимуть нам обороняти нашу країну. Також зусилля будуть зосереджені на економічному, торговому, енергетичному співробітництві і на боротьбі з дезінформацією.
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