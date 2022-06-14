Союзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні – Піонтковський

Союзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні / УНІАН

Перемога України у війні проти Росії залежить від західних партнерів і масштабів їх військової допомоги.

Російський публіцист Андрій Піонтковський нагадав, що 15 червня, в Брюсселі відбудеться чергова зустріч "Рамштайн-3", на якій обговорюватимуться надання Україні зброї, пише 24 канал.

Однак, якщо результатом цієї зустрічі знову стане лише незначне просування, слід переходити до "плану Б", де ключову роль гратимуть Великобританія і Польща

Йдеться про план прем'єр – міністра Бориса Джонсона щодо військової коаліції трьох держав - Україна, Великобританія і Польща.

"Тому в разі невдачі "Рамштайна", якщо звідти будуть посилати якісь невизначені сигнали, а список Подоляка не буде задоволений, потрібно переходити до другого плану. Думаю, що Польща і Великобританія будуть до цього готові", - пояснив Піонтковський.

Публіцист вважає, що Великобританія бачить в сьогоднішній Україні Англію 1940 року – найсвятішу сторінку в своїй історії, коли британці фактично в одиночку захищали світ від Гітлера. Те саме зараз роблять і українці.

читайте такожЯк Борис Джонсон врятував себе і Україну від забуттяНагадаємо, про плани створити такий альянс глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив 25 січня. Він зазначив, що Київ ставить перед собою завдання створення серйозних альянсів і продовжує шукати шляхи для організації оптимальних для держави союзів.

Польща і Великобританія допомагатимуть нам обороняти нашу країну. Також зусилля будуть зосереджені на економічному, торговому, енергетичному співробітництві і на боротьбі з дезінформацією.

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