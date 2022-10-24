"Одне здивування": Симоньян шокувала відповіддю на заклик "вбивати і топити" українських дітей

Симоньян заявила, що її сильно стурбували слова 47-річного колеги, і назвала заклик "вбивати" дітей України здивуванням.
Російський пропагандист і путініст Антон Красовський нещодавно публічно заявив, що українських дітей "потрібно топити і вбивати".
Глава пропагандистського ЗМІ RT Маргарита Симоньян негайно відреагувала на скандал.
Симоньян заявила, що її сильно стурбували слова 47-річного колеги.
При цьому, на заклик "вбивати і топити" дітей з України Симоньян зазначила, що це "здивування".
"Здивування, що тут скажеш. Дітям України, як і дітям Донбасу, і всім іншим дітям, я бажаю, щоб все це якомога швидше закінчилося, і вони могли знову спокійно жити і вчитися - тією мовою, яку вважають рідною", - раптом заявила Симоньян, яка яро підтримує політику Путіна та війну в Україні.
Скандал з пропагандистом Красовським
Відомий російський пропагандист Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей.
Він голосно заявив, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.
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